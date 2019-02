Approvato da Governo centrale disegno di legge riforma sport

Il provvedimento si inserisce in una riforma strutturale per il rilancio del sistema sportivo e a vantaggio degli operatori e volontari del settore che quotidianamente muovono lo sport italiano.

7) adottare misure in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati; 8) prevedere la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di costituire un Centro sportivo scolastico, secondo le modalità previste dal Codice del terzo settore .

6) emanare un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive e delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, semplificando e accelerando le procedure amministrative;

Sui fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, il disegno di legge prevede, in particolare, l’inasprimento della normativa in materia di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive, con puntuali modifiche e integrazioni in materia di fermo di indiziato di delitto e di arresto in flagranza differita.