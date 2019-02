Scherma: Per gli atleti dell'Aosta ottimi risultati ai regionali di Torino

Tre atleti su 9 nei primi quindici e sei su nove nei primi venti. E' l'ottimo risultato realizzato a Torino dai ragazzi ragazzi e ragazze della Scherma Aosta al campionato regionale.

Campionato regionale spada femminile assoluti

Nella prima giornata giornata di gare, sono state chiamate in pedana le Cadette Sara Scarpone e Eleonora Gentile. Il campionato prevede la partecipazione regionale di tutte le categorie assolute dai 14 anni in su, e prevede inoltre l'accesso alla fase di eliminazione diretta solo al primo 60% circa delle atlete alla classifica provvisoria.

Ai gironi Sara ottiene una vittoria, e ne sfiora altre, perdendo due assalti a quattro. Peccato perché la sua aliquota alta la porta a classificarsi la migliore tra le atlete con una sola vittoria, ma la terza delle escluse alla fase gironi.

“Con un po’ di amaro in bocca per le vittorie sfiorate – spiega all’allenatrice Fiammetta Manni - sono però molto contenta della crescita tecnica di Sara che dimostra quanto lei sia di ottimo livello; ha messo due meraviglio botte in fleche”.

Eleonora invece ha conquista due vittorie al girone, tirando fuori la grinta che tutti aspettano da tempo. Nel suo girone erano presenti due forti spadiste, con le quali non è riuscita a conquistare i punti utili per ottenere un'alta aliquota. Seconda delle escluse alla fase diretta.

Le cadette valdostane, nonostante non siano riuscite ad accedere alla seconda fase della gara, hanno fatto una buona prova, utile ad avere le giuste motivazioni in vista della competizione della prossima settimana.

Complimenti alle nostre ragazze!



Campionato regionale spada maschile e femminile

In pedana Leonardo Di Tommaso, Alessandro Russotto, Pietro D'Aquino, Alice Pradelli, Julie Yeuillaz, Lorenzo Pignatelli e Daniele Dellarole che hanno affrontato nella competizione Regionale nelle categorie Allievi-Ragazzi, Allieve-Ragazze e Maschietti.

Leonardo (CAT.Allievi) ha svolto un girone ineccepibile senza subire sconfitte e classificandosi 2/do nella classifica provvisoria dopo i gironi. Pietro (CAT. Ragazzi, svantaggiato di un anno e qualche centimetro di altezza) e Alessandro (CAT.Allievi) hanno conquistano 3vittorie al girone classificandosi rispettivamente 18/mo e 24/mo nella classifica provvisoria.

Prima diretta passata di diritto per Leonardo di Tommaso, mentre Pietro e Alessandro la affrontano. “I miei complimenti per entrambi – commenta Manni – perché nel turno di eliminazioni hanno dimostrato grandissima testa”. Pietro, purtroppo, dopo un assalto equilibratissimo con Cussotto perde il passo, ma senza gettare la spugna fino all'ultimo e tentando botte in fleche fino al termine del tempo a disposizione. Chapeau.

Anche Alessandro ha affrontato un avversario molto ostico, sempre sul filo del rasoio, e arrivato all'ultimo tempo riesce a mettere la botta del 15-14. Grande prova di nervi!

Alla seconda diretta Leonardo viene chiamato in pedana, ma forse a causa della pausa troppo lunga non torna in gara al suo 100% e concede la vittoria all'avversario; comunque chiuderà la gara al secondo posto.

Anche Alessandro, dopo il grosso impegno fisico e mentale non trova la forza per dare nuovamente il 100% e concede la vittoria all'avversario. Chiudono la gara sfiorando entrambi l'ingresso nei primi otto ed essere premiati tra i 50 partecipanti.



CAT. Allieve-Ragazze

Alice e Julie entrambe eseguono un discreto girone ottenendo 3 vittorie e piazzandosi rispettivamente 13/ma e 17/ma nella classifica provvisoria.

Entrambe chiamate a disputare la prima eliminazione diretta, Julie non riesce a staccare il pass per l'ingresso nelle prime 16 del tabellone seppur tirando con il grande carattere che la distingue, mentre Alice incontra un'avversaria nelle sue corde che riesce a sconfiggere senza grandi difficoltà. Purtroppo anche Alice, nella diretta successiva, proprio alle porte degli 8, non riesce a tenere testa alla brava avversaria.



I piccoli grandi atleti CAT. maschietti hanno eseguito due buoni gironi: Daniele conquistando 3 vittorie, e Lorenzo 2, classificandosi rispettivamente 13/mo e 16/mo nella classifica provvisoria. Sfortunato nell'abbinamento Daniele non riesce a tenere testa all'avversario, forse anche questa volta a causa di un'attesa troppo lunga tra gironi e dirette.

Lorenzo invece ottiene la sua prima vittoria ad una eliminazione diretta (bravissimo Lollo) ed accede al secondo turno. In questa ulteriore diretta incontra però il primo della classifica provvisoria, al quale non riesce a tenere testa. Anche il piccolo Lollo sfiora per un soffio l'ingresso nei primi otto e purtroppo la premiazione.



UN GRANDE COMPLIMENTI A TUTTI GLI ATLETI DEL CSA IN GARA