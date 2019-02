Arti Marziali: Oltre cento gli allievi di Martine Michieletto a Lecce

"La stima e l'affetto sono importanti come i titoli mondiali conquistati in questi anni". Così il titolare del Fighting Club VdA Manuel Bethaz, visibilmente emozionato, ha salutato gli applausi rivolti a lui ma soprattutto alla campionessa di Muay Thai Martine Michieletto che a Lecce sono saliti in cattedra nello stage organizzato dal Team Casalino.

Oltre 100 atleti hanno voluto partecipare alla 'lectio magistralis' di arti marziali tenuta da Martine e Manuel. "Una grande testimonianza di affetto e di ammirazione per il nostro lavoro - ha commentato Bethaz - pportato avanti come sempre con grande impegno e professionalità. E questo per noi è solo l'inizio di una nuova e grande stagione".