Sci: Da Maribor delusione Brignone che esce a metà manche

Federica Brignone è uscita quando aveva il terzo tempo al secondo intermedio e stava dimostrando di aver recuperato dal lieve infortunio al ginocchio rimediato a Garmisch. Scendeva bene ma una spigolatura l'ha messa fuori gara lasciando via libera a Mikaela Shiffrin che diventa la terza atleta più vincente di sempre nella storia della Coppa del mondo di sci alpino, eppure a fine gara non sorride.

La statunitense perde 46 centesimi nei confronti di Petra Vlhova nelle ultime porte della seconda manche del gigante di Maribor e così accanto a lei, sul primo gradino del podio, c'è proprio la Vlhova, incredula per il successo ex-aequo con la leader della classifica generale e di specialità. L'americana, al contrario del solito, deve aver un po' mollato convinta di poter gestire il grande vantaggio, ma in ogni caso per lei è arrivato il 55° trionfo che nelle statistiche le permette di raggiungere Vreni Schneider: ora davanti a lei ci sono Lindsey Vonn a quota 82 e Annemarie Moser-Proll a 62. La Vlhova sale invece a quota 8: nonostante un lieve errore, ha continuato a spingere fino alla fine e i suoi sforzi sono stati premiati. Insieme a loro fa festa anche Ragnild Mowinckel, terza a 93 centesimi dopo una bella seconda manche.



La migliore azzurra è Marta Bassino, che chiude settima dopo il quinto tempo nella prima manche, quando aveva entusiasmato fino a metà gara. Al ritorno in pista non ha avuto la stessa aggressività, soprattutto nella parte centrale del tracciato e ha perso qualche decimo di troppo che l'ha fatta scivolare indietro con un ritardo complessivo di 1"71 dalle due vincitrici. Sofia Goggia non si aspettava più di tanto dal suo primo gigante stagionale: al di là del 19° posto, per lei è stato un buon allenamento, dopo aver provato solo una volta tra le porte larghe prima della gara.

Delusa Francesca Marsaglia, 27esima. Non avevano superato la prima manche Irene Curtoni, Laura Pirovano, Karoline Pichler, Elena Curtoni e Roberta Midali, mentre Federica Brignone è uscita quando aveva il terzo tempo al secondo intermedio e stava dimostrando di aver recuperato dal lieve infortunio al ginocchio rimediato a Garmisch.



Sabato 2 febbraio (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport) a Maribor si torna in pista per lo slalom per un altro prevedibile duello tra Mikaela Shffrin e Petra Vlhova. Intanto la statunitense nella classifica di specialità allunga su Tessa Worley, oggi nona dopo un errore grave nella seconda manche che l'ha buttata giù dal podio: 455 punti contro 374. Federica Brignone scende al quarto posto con 145 punti da recuperare. Nella generale ovviamente immutato il vantaggio di Shiffrin su Vlhova (1594 punti a 998).



Ordine d'arrivo GS femminile Cdm Maribor (Slo)

1 VLHOVA Petra SVK 1:14.76 1:16.55 2:31.31

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:14.28 1:17.03 2:31.31

3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:15.48 1:16.76 2:32.24 +0.93

4 HOLDENER Wendy SUI 1:15.89 1:16.71 2:32.60 +1.29

5 HECTOR Sara SWE 1:15.37 1:17.44 2:32.81 +1.50

6 HANSDOTTER Frida SWE 1:15.74 1:17.23 2:32.97 +1.66

7 BASSINO Marta ITA 1:15.38 1:17.64 2:33.02 +1.71

8 HROVAT Meta SLO 1:15.87 1:17.83 2:33.70 +2.39

9 WORLEY Tessa FRA 1:14.86 1:18.85 2:33.71 +2.40

10 LYSDAHL Kristin NOR 1:16.70 1:17.23 2:33.93 +2.62

11 GAGNON Marie-Michele CAN 1:16.88 1:17.29 2:34.17 +2.86

12 TRUPPE Katharina AUT 1:16.93 1:17.27 2:34.20 +2.89

13 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:16.91 1:17.32 2:34.23 +2.92

14 HAASER Ricarda AUT 1:16.38 1:17.90 2:34.28 +2.97

15 SCHILD Bernadette AUT 1:16.90 1:17.50 2:34.40 +3.09

16 BREM Eva-Maria AUT 1:17.11 1:17.30 2:34.41 +3.10

17 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:17.39 1:17.03 2:34.42 +3.11

18 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:17.13 1:17.45 2:34.58 +3.27

19 GOGGIA Sofia ITA 1:17.13 1:17.62 2:34.75 +3.44

20 DIREZ Clara FRA 1:17.27 1:17.79 2:35.06 +3.75

20 STUHEC Ilka SLO 1:17.90 1:17.16 2:35.06 +3.75

22 LIENSBERGER Katharina AUT 1:17.91 1:17.16 2:35.07 +3.76

23 SCHMOTZ Marlene GER 1:17.91 1:17.24 2:35.15 +3.84

24 SCHEIB Julia AUT 1:18.01 1:17.42 2:35.43 +4.12

25 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1:17.47 1:18.08 2:35.55 +4.24

26 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:17.58 1:18.17 2:35.75 +4.44

27 MARSAGLIA Francesca ITA 1:17.49 1:18.48 2:35.97 +4.66



31 CURTONI Irene ITA 1:18.18 +3.90 non qualificata alla seconda manche

32 PIROVANO Laura ITA 1:18.23 +3.95 non qualificata alla seconda manche

35 PICHLER Karoline ITA 1:18.62 +4.34 non qualificata alla seconda manche

43 CURTONI Elena ITA 1:19.11 +4.83 non qualificata alla seconda manche

48 MIDALI Roberta ITA 1:19.39 +5.11 non qualificata alla seconda manche

BRIGNONE Federica ITA ritirata