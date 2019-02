Calcio a 5 F: Under 19, l'Aosta di mister Tomassi non conosce più sconfitte

Per l'Under 19 femminile dell'Aosta 511 di calcio a 5 seconda e strepitosa vittoria in campionato.

Le ragazze di Marco Tomassi hanno vinto con merito per 5 a 0 contro il Futsal Giorgione, con doppietta di Casadei e reti di Pierucci, Da Silva Lemos e un'autorete delle piemontesi.

Domenica 3 febbraio al Monfleuri l'Aosta delle agguerrite giocatrici riceve una formazione sulla carta favorita, il Dream Five Dueville femminile. "Sarà un match aperto a qualunque risultato - assicura mister Tomassi - noi si va in campo per vincere e fare bel gioco, poi come ho già detto in altre occasioni, puntiamo a migliorarci e fare esperienza di partita in partita, e i risultati di questo impegno cominciano a vedersi".