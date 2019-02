Basket: Serie D, lo Chez Drink non può più perdere

E' la prova del nove, per l'Etelia Chez Drink di coach Mario Tardito, la sfida di questa sera sul campo del Tortona nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D di basket. Finora l'Eteila non ha mai vinto in trasferta e questa suona come l'ultima chiamata per i valdostani.

Di buono c'è che il Tortona, con quindici sconfitte, è ultimo in classifica e la squadra appare ormai alquanto sfiduciata, anche se in casa ha sempre perso ma con scarti minimi rispetto ai match giocati in trasferta.

All'andata lo Chez Drink aveva vinto per 78 a 63; stasera cercherà di bissare l'ottimo risultato e tornare ad Aosta con i primi due punti conquistati in trasferta-