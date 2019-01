Sci nordico: Pellegrino e De Fabiani, prove generali per la Coppa Venerdì e sabato gli Italiani Assoluti a Cogne Domenica la 20 chilometri aperta a tutti gli over 20

Quattro titoli italiani in palio e i migliori interpreti della disciplina in pista. Cogne è pronta a ospitare il primo grande blocco di gare, in attesa della Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio. Ultime riunioni e ultimi dettagli da curare, poi tutti in pista per i Campionati Italiani Assoluti e la Coppa Italia di sci di fondo. Tre giorni, dall’1 al 3 febbraio, che consentiranno agli atleti della nazionale italiana di testare l’anello di 5 chilometri teatro due settimane dopo delle prove di Coppa del Mondo.

Tre giorni utili anche per il Comitato Organizzatore diretto da Ivo Charrère che dovrà affinare tutti i meccanismi. Venerdì e sabato, nelle due giornate tricolori, ci saranno tutti i grandi protagonisti di questo inizio di stagione.

Nella sprint gli occhi saranno puntati su Federico Pellegrino che proverà poi a dare battaglia al compagno di squadra Francesco De Fabiani, atteso nell’Individuale.

I due azzurri sono reduci da un periodo di allenamento a Seefeld, sulle piste dei Campionati Mondiali che inizieranno subito dopo la tappa di Cogne. Tra le donne, sfida incrociata tra Caterina Ganz e Lucia Scardoni e le due valdostane Greta Laurent ed Elisa Brocard, al rientro dopo una lunga influenza. In gara ci saranno molti altri atleti che dovranno ben figurare per conquistare un pass proprio per la Coppa del Mondo di Cogne.

Tutto confermato il programma degli Assoluti. Venerdì le due sprint in tecnica libera con qualifiche a partire dalle 10 e batterie finali dalle 12,30. Sabato 2 febbraio le gare Individuali, la 10 chilometri femminile e la 15 chilometri maschile in tecnica classica. Inizio alle ore 9,30. Domenica 3 febbraio, nonostante l’annullamento della MarciaGranParadiso, a Cogne si gareggerà comunque. Si corre una 20 chilometri in tecnica classica, ma non chiamatela Mezza Marcia per la sua distanza dimezzata.

È una prova che strizza l’occhio agli agonisti e a tutti i fondisti che dovranno fare a meno della Marcia. La 20 chilometri varrà per la Coppa Italia Sportful e la Coppa Italia Rossignol Master e Cittadini, ma al via si potranno presentare tutti gli sciatori dagli under 20 in su. Le iscrizioni degli atleti Fisi dovranno passare attraverso il portale federale, mentre per tutti gli altri vi sarà la possibilità di iscriversi in loco, all’ufficio gare, aperto da giovedì 31 gennaio fino a sabato 2 febbraio (ore 19).

È obbligatorio il certificato medico agonistico, quota di iscrizione di 10 euro.

SABATO PROTAGONISTI I BAMBINI

Sabato pomeriggio, dopo l’assegnazione dei titoli italiani, spazio ai più piccoli con due eventi divertenti. Alle 12,30 partirà la MiniMarciaGranParadiso aperta alle categorie Baby Sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi. A seguire il Vitalini Speed Contest con la presenza di Stefania Belmondo e di Marco Albarello. Una giornata di festa e di divertimento, dedicata ai giovani che amano gli sci stretti.