Sci: Brignone ci sarà a Maribor, "Ho fatto passi in avanti, è una gara importante"

Federica Brignone sarà al via del gigante femminile di Maribor, sesta prova stagionale di Coppa del mondo femminile di specialita’. La ventinovenne valdostana, che nella caduta di domenica scorsa durante la discesa di Garmisch si è procurata una lieve distorsione al ginocchio sinistro con edema, ha preso parte alla sciata in pista insieme alle compagne e ha deciso di presentarsi al via della gara in programma venerdì 1 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00 con diretta TV su Raisport ed Eurosport).

“Ci provo - spiega -, il dolore non è scomparso ma sono qui perché in questi tre giorni sono migliorata abbastanza. Ho fatto un ottimo lavoro a Biella con il fisioterapista della squadra (Federico Bristot, ndr), un passo avanti è stato fatto, per la sottoscritta il gigante di Maribor è importante, se sono qui è perché partirò al 100%. La pista muove tantissimo nella parte alta, la parte finale è abbastanza ghiacciata, il pendio non è eccessivo ma è una gara divertente, organizzata sempre molto bene, il fatto che non sarà molto difficile dal punto di vista per una volta mi potrebbe favorire, visto che correrò in queste condizioni”.

Nelle cinque gare sinora disputate, Federica non ha mai fatto peggio del sesto posto, vincendo a Killington e piazzandosi seconda a Soelden, ora è terza nella graduatoria di specialita’ con 310 punti contro i 355 di Mikaela Shiffrin e i 345 di Tessa Worley.