Con minestrone e vin brulé la Disval raccoglie fondi alla Foire per la Salle de Gymnastique

"Venite a trovarci, il futuro di una storica struttura sportiva aostana dipende dal vostro contributo". E' questo l’appello dell'Associazione Disabili Valle d'Aosta-Disval, presieduta da Egidio Marchese, nell'ambito della raccolta di fondi organizzata nei due giorni della Fiera di Sant'Orso per il recupero della Salle de Gymnastique in piazza della Repubblica, ad Aosta, allo scopo di trasformarla in nuova sede dell’attività fisicomotoria dei disabili.

Nel piazzale antistante la storica palestra è stato allestito dai volontari della Disval uno 'spazio ristorante' con panche e tavoli dove, a offerta libera, è possibile degustare fagioli e cotiche, minestrone, fontina, pane nero e vin brulé.

La spesa complessiva per la riqualificazione della Salle de Gymnastique, costruita nel 1929 dall'Opera Nazionale Balilla, è di 745.000 euro e la durata dei lavori è prevista in cinque anni. "Tutto il ricavato del nostro improvvisato ma succulento ristorante andrà nel fondo 'Lo sport per l'integrazione - Salle de Gymnastique - per la riqualificazione della palestra - spiegano alla Disval - qualcosa poco più grande di una goccia nel mare ma necessario per giungere alla copertura della spesa".