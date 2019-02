Basket F: U18, Eteila sconfitta dal Lapolismile

La fortuna non è stata dalla parte dell'Eteila Basket e la formazione Under 18 impegnata in Coppa Piemonte è arrivata alla sfida con il Lapolismile in non perfette condizioni.

L'influenza ha colpito inesorabilmente da coach Catalfamo alle giocatrici, però la squadra c'è e si gioca una partita non facile su un campo difficile. Prova di forza senza dubbio da parte delle valdostane, che sotto di 12 punti ma con tanto 'cuore' riescono a riportarsi a -3. Il Lapoli però è in stato di grazia e affonda quanto basta per tenere distante l'Eteila e chiudere in vittoria per 65 a 56.

Ora le Stelline sono in fase di 'recupero' dagli acciacchi e si stanno già preparando in vista della difficile trasferta Biellese.