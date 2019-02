Trail: Tutto pronto per gli appuntamenti in Valle d'Aosta

Via con le scarpe da ginnastica, le prime gare sono dietro l’angolo e la voglia di gareggiare inizia a farsi sentire. Otto trail, sei vertical, appuntamenti più e meno difficili che vanno incontro alle esigenze di tutti. Gare ormai storiche del panorama valdostano e organizzatori che per la prima volta si affacciano a un mondo in piena espansione.

Il circuito di trail verrà inaugurato il 16 marzo con il Castle’s di Verrès e si chiuderà ad Aymavilles con la seconda edizione del Grivola Trail. Più corta la stagione dei vertical: apertura a Fénis - dove sono già state superate le 200 adesioni - il 1° maggio e chiusura a Saint-Christophe il 13 ottobre. Dopo Vertical Fénis e Vertical Becca di Viou, tocca ad altri eventi lanciare la propria campagna iscrizioni.

Aperte dal 15 gennaio le adesioni al Castles’ Trail, prova di 23 chilometri (D+ 1530) che piace e che ha sempre fatto il pieno di iscritti. Fino all’8 marzo partecipare costa 20 euro, mentre dall’8 al 15 marzo la quota verrà portata a 25 euro.

Il 1° febbraio occhi puntati su Ultramarathon du Fallère (20 luglio) e Uyn Courmayeur Mont Blanc Vertical (3 agosto) che hanno anche rinnovato i propri portali web (ultramarathonfallere.it - uynverticalcourmayeurmontblanc.com), così come sul QuarTrail des Alpages (www.quartrail.it) che ha scelto il giorno degli innamorati per inaugurare la campagna.

INTORNO AL FALLÈRE: DUE PROVE, SPECIAL PRICE

Due le gare in programma il 20 luglio: una 38 chilometri con un dislivello positivo di 2.700 metri (Tour du Fallère) e una 56 chilometri con 4.500 metri di dislivello positivo, denominato UltraTrail. Fino al 1° giugno quote di 35 euro per la gara corta e 57 euro per la gara lunga, poi scatteranno gli aumenti a 40 e 62 euro. Chiusura delle iscrizioni il 18 luglio oppure al raggiungimento dei 500 partecipanti.

NEL CUORE DEL MONTE BIANCO: PROMO

IL 1° FEBBRAIO A Courmayeur per il quinto anno consecutivo verrà riproposto il doppio vertical che regala emozioni e paesaggi unici. Sui sentieri che portano a Punta Helbronner il 2 e il 3 agosto si svolgeranno il K1000 e il K2000. Speciale promozione per festeggiare il traguardo: solo il 1° febbraio le iscrizioni alle due gare saranno rispettivamente di 20 e 45 euro, dal giorno seguente si passerà subito a quote maggiorate di 35 e 50 euro.

A SAN VALENTINO REGALA IL QUART TRAIL

Il QuarTrail des Alpages ha scelto di aprire le iscrizioni il giorno di San Valentino, studiando una formula per l’occasione. Per ogni coppia che si iscriverà il 14 febbraio, la quota rosa sarà omaggio, indipendentemente dalle prove scelte. Sabato 18 maggio si potrà scegliere tra i percorsi XS, S, M non competitivi e tra la 50 chilometri a la 16 chilometri, quest’ultima una novità dell’edizione 2019. Un’idea regalo nuova per coppie che amano la natura e lo sport.

TRAVERSE TRAIL PROSSIMI ALL'APERTURA

Non ancora definita la data di apertura iscrizioni del Traverse Trail, la gara di Arnad che ha salutato il mese di ottobre per collocarsi a inizio stagione. Quest’anno sarà infatti la seconda prova e si correrà il 6 aprile. Con ogni probabilità, via alle iscrizioni dal 10 febbraio in avanti.

Una nuova stagione è ormai alle porte e gli organizzatori sono già focalizzati sui rispettivi eventi che piacciono e crescono. Le iscrizioni anche per l’edizione 2019 passeranno dal timing Wedosport. Per chi ama il trail, sfruttare queste occasioni conviene. Tra 45 giorni si parte con il Castle’s Trail.