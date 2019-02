Sci: Calendario gare in Valle d’Aosta fino al 12 febbraio

Venerdì 1 febbraio, sulla Salette Slalom di Valtournenche, dalle 10, Slalom Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dal Club de Ski, trofeo comune di Valtournenche.

Venerdì 1 febbraio, dalle 10 sul prato di Sant’Orso a Cogne, Campionati italiani Assoluti, in palio i titoli Sprint in skating.

Sabato 2, dalle 9.30, titoli tricolore dell’Individuale in tecnica classica – 10 km f / 15 km m – ‘test event’ della tappa di Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio.

Sabato 2 febbraio, dalle 14, sul prato di Sant’Orso di Cogne, la 12° MiniMarciaGranParadiso in classico, riservata alle categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby.

Sabato 2 febbraio, sulla Salette Slalom di Valtournenche, dalle 10, Slalom Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dal Club de Ski, trofeo comune di Valtournenche.

Domenica 3 febbraio, dalle 10, sulla Leissé e Châtelaine di Pila, il Gigante della selezione regionale Gran Premio Giovanissimi, organizzato dalla locale Scuola di Sci.

Domenica 3 febbraio, dalle 10 sulla Le Greye di Courmayeur, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Courmayeur MB, trofeo Vamp Tech.

Domenica 3, dalle 10, sul prato di Sant’Orso a Cogne, la 20 km Mass start in classico, tappa di Coppa Italia Sportful Senior/U23 e Coppa Italia Master.

Lunedì 4 e martedì 5, dalle 10 sulla Leissé di Pila, il Gigante Fis Cittadini, organizzato dallo Sc Chamolé, coppa Vittoria Assicurazioni.

Giovedì 7 febbraio, dalle 10, sulla Châtelaine di Pila, la fase regionale dei Giochi sportivi studenteschi, scuole secondarie, organizzato dalla Soprintendenza agli Studi.

Venerdì 8 e sabato 9, dalle 10 sulla Del Monte di Champoluc, quattro Giganti Master, organizzati dallo Sc Val d’Ayas, Criterium Valdostano Master.

Sabato 9 febbraio, dalle 10, sulla Leo David di Gressoney-St-Jean, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Bergland.

Sabato 9 febbraio, dalle 10, sulla Testa Alta di Crecavol, Gymkana Baby 2, circuito Baby VdA, organizzata dallo Sc G.S. Bernardo, coppa omonima.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 10 sulla Le Greye di Courmayeur, due Slalom Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzati dallo Sc Courmayeur MB, coppa omonima.

Domenica 10 febbraio, dalle 10 sulla Del Bosco, Gigante Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Mont Glacier, coppa Dalle Petroli.

Domenica 10 febbraio, dalle 10, sulla Testa Alta di Crecavol, Gymkana Baby 2, circuito Baby VdA, organizzata dallo Sc G.S. Bernardo, coppa omonima.

Domenica 10 febbraio, dalle 10 a Flassin di Saint-Oye, Sprint skating per Giovani/Senior (circuito Birra Moretti Zero), Individuale in classico per i Ragazzi (Gros Cidac) e Gymkana in tecnica classica per Baby e BabySprint, organizzati dallo Sc G.S. Bernardo, coppa omonima.

Domenica 10 febbraio, dalle 10.30, nello SnowPark AreaEffe, Slope style di Free style, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo Courmayeur SportAcademy.

Lunedì 11 e martedì 12, dalle 10 sulla Canestrini di Valtournenche, due SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dal Club de Ski, trofeo comune di Valtournenche.