Weelchair Curling: Disval asd in lotta per titolo italiano

Continua la lotta per il titolo italiano 2019 di Weelchair Curling tra i trentini dell'AlbatroStone e gli aostani della Disval Asd.

Nella decima giornata di campionato, che prevedeva la trasferta a Pinerolo contro la formazione locale dei Rotabili, la squadra aostana, composta da Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi, Egidio Marchese, Andrea Tabanelli, attualmente seconda in classifica, ha sconfitto con un perentorio 13 a 5 i Rotabili.

Per i valdostani il successo della Disval Asd è stato l'unico risultato positivo della trasferta. Sono tornati in Valle battuti sia la Disval Aosta (Lorenzo Marceddu, Fabio Tripodi, Davide Cassisi, Michel Chabod) ce contro i Rotabili ha perso per 8 a 2, sia la Disval Vda (Marco Munari, Giovanni Ferrero, Maurizio Mauceri, Fabrizio Buch) sconfitta dai locali per 10 a 5. Il prossimo turno(16-17 febbraio) le squadre valdostane andranno a Cortina ed a Claut.