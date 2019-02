Calcio: Promozione, SVC illude poi tracolla con la Sportiva Nolese

Ennesima sconfitta casalinga per il Saint-Vincent/Chatillon impegnato nel campionato di calcio Promozione. Nella seconda giornata di ritorno ha perso per 2 a 3 al Perucca ad opera della cinica e ben organizzata Sportiva Nolese. In vantaggio al 14' con Meggiolaro, il SVC ha dominato per larga parte del primo tempo ma è naugrafata nel secondo.

La Nolese pareggia al 7' della ripresa con Agostini, si porta sul 3 a 1 con autorete di Lungo al 38esimo e di fatto chiude il match: serve solo a rendere meno amara la sconfitta la rete di Furfaro nel 3' minuto di recupero.

Termali che restano ultimi con 7 punti in classifica e domenica affrontano, a Rivarolo, la terza in classifica Rivalorese, che ha 24 punti di differenza. Per mister Bravi, si preannuncia un'altra domenica di passione.