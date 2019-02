Snowboard: Slope style dimezzato causa maltempo a Courmayeur

L’opening del circuito regionale Kia Snowboard Challenge si apre con un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Andrea Belfrond, allenatore dello Sc Crammont MB prematuramente scomparso questa settimana. In programma, nello SnowPark di Courmayeur, uno Slope style, ma le evoluzioni sono solo per Baby e Cuccioli, a causa della nevicata e del forte vento che ha imperversato ai piedi del Monte Bianco. Per le categorie Ragazzi, Allievi e Giovani l’appuntamento è rinviato, con il recupero, al prossimo 24 febbraio.

Categoria Baby * Al femminile, successo di Martina Casi (Snow Team Courmayeur) che precede la compagna di sodalizio Thea Tropiano (Snow Team Courmayeur) e Anna Cecilia Turco (We Snowboard Cervinia). In campo maschile, vittoria di Michele Colorini Vitale (Sc Crammont MB) seguito da Leonardo Di Matteo (We Snowboard Cervinia) e da Giovanni Colombini (Snow Team Courmayeur).

Categoria Cuccioli * Doppietta dello Snow Team Courmayeur grazie a Lisa Boirai Francesia e Giorgia Giurdanella, con terza Emma De Rosso (Sc Crammont MB). Doppietta Snow Team Courmayeur anche al maschile con Elia Tropiano e Carlo Pipia, e terza posizione a Alexandre Ghirardi (Sc Crammont MB).