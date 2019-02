Sci alpino: allo Sc Gressoney MR il memorial Charlotte Berthod a La Thuile

Una leggera nevicata ha accolto, questa mattina, i 250 concorrenti della categoria Ragazzi impegnati sulla Diretta 2 di La Thuile in un Gigante valido per il circuito regionale Gros Cidac. Organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, in palio per la classifica per società il memorial Charlotte Berthod, trofeo vinto dallo Sc Gressoney MR davanti allo Sc Aosta e allo stesso sodalizio organizzatore. A livello individuale, tra le trentadue porte del tracciato, il sigillo lo mettono Tatum Bieler e Ilia Kostadinov Kostov.

In decimo esatto separa le prime due della classifica: Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 50”63) precede l’atleta di casa, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 50”73). Al terzo e quarto posto la coppia dello Sc Chamolé composta da Martina Polletta (51”06) e Francine Rollet (51”37) con quinta posizione a Marta Benedettini (Sc Val d’Ayas).

In campo femminile, prima e terza posizione allo Sc Aosta, grazie a Ilia Kostadinov Kostov (50”47) e Emanuele Frau (51”63) egemonia interrotta dalla piazza d’onore di Didier Pigliacelli (Sc Torgnon; 51”15). In quarta e quinta posizione il duo targato Sc Val d’Ayas: Hervé Quinson (52”12) e Michele Fabio Toffenetti (52”36).