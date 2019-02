Sci alpino: Al Club de Ski il Trofeo Vallée Sport a Gressoney

Ancora il circuito Les Maisons des Alpes protagonista sulla pista Leo David di Gressoney-Saint-Jean, con i Cuccioli 1 – in 140 al via – che ‘imitano’ i fratellini più piccoli e hanno dato vita, questa mattina, al Gigante Parallelo. Organizzato dallo Sc Gressoney MR, in palio c’era il Trofeo Vallée Sport, vinto dal Club de Ski Valtournenche a precedere lo Sc Crammont MB e lo Sc La Thuile Rutor. Club de Ski che fa il ‘pieno’, conquistando la vittoria sia in campo femminile – con Eleonora Sama Sacchi –, sia in campo maschile, piazzando addirittura la doppietta con Mattia Belotti e Thomas Carrozza.

Come nel ‘notturno’ dei Cuccioli 2, ieri, 15 le porte del tracciato, che vede imporsi nella finale uno-contro-uno Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski) davanti a Clarisse Ange Mucci (Sc Mont Glacier). Nella finale che vale la terza posizione è Giulia Bosonin (Sc Mont Glacier) ad avere la meglio su Ludovica Campagna (Sc Azzurri del Cervino). Al maschile, lotta in casa Club de Ski per il primato, che premia Mattia Belotti su Thomas Carrozza. Per il terzo posto ha la meglio Jacopo Bal (Sc Crammont MB) su Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor). CdM Sci alpino Non conclude la Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile di Garmisch-Partenkirchen (Germania), Federica Brignone (Cs Carabinieri), caduta nel salto. La vittoria è andata all’austriaca Stephanie Venier (1’37”46) davanti all’azzurra Sofia Goggia (1’37”71) al secondo podio in due giorni. Al 20° posto Elena Curtoni (Cse; 1’39”60); 27° Francesca Marsaglia (Cse; 1’40”41); così come Federica Brignone, anche Federica Sosio (Cse) cade nello stesso punto del tracciato e conclude la gara. (dal sito www.fisi.org) Federica Sosio, caduta nel corso della Discesa femminile di Garmisch, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Garmisch, dove le è stata riscontrata una frattura biossea composta alla tibia e perone della gamba sinistra; sarà operata nelle prossime ore direttamente nella struttura tedesca. Federica Brignone, caduta nello stesso punto del tracciato, si è sottoposta a una radiografia al ginocchio destro che ha escluso danni e attualmente si sta sottoponendo a un’ulteriore risonanza magnetica.