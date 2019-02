Calcio: Eccellenza, Solo un pari per il PDA con l'Orizzonti; Aygre sconfitta a Baveno

Perde una grande occasione di allungare in classifica il PDHA, che nella terza giornata di ritorno del campionato di calcio di Eccellenza non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro il fanalino di coda Orizzonti United. Il Verbania, in vetta, ha vinto e distacca il PontDonnasHoneArnad di sei punti. Domenica 3 febbraio mister Cusano e i suoi vanno in trasferta a Borgomanero, contro la seconda in classifica.

E' andata peggio all'Aygreville di mister Rizzo che perde 2 a 1 contro il Città di Baveno. Passa in vantaggio l'Aygre con Cunéaz dopo otto minuti, poi una doppietta di Zenga all'11' e al 20' della ripresa chiude il conto per i piemontesi. Domenica a Gressan l'Aygreville ospita il Vanchiglia.

Classifica: Verbania 41 punti; Accademia Borgomanero 38 punti; Pont Donnaz Hône Arnad 35 punti; Pro Eureka, Vanchiglia 28 punti; Aygreville, Alicese 27 punti; BorgoVercelli, La Biellese 25 punti; Baveno 24 punti; Romentinese e Cerano 23 punti; L.G. Trino 21 punti; Lucento, Arona 15 punti; La Pianese, Orizzonti United 11 punti.