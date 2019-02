Scialpinismo: A Font Blanca grande Maguet splendido Sebastien Guichardaz

Ottavo Nadir Maguet secondo Sebastien Guichardaz. Due piazzamenti che fanno onore alla Valle d'Aosta e contribuito a fare ancora grande Italia nella Coppa del mondo di sci alpinismo. A trionfare nell'individuale che ha aperto il programma della tappa di Font Blanca, nel Principato di Andorra, sono stati Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne.



Antonioli coglie il suo secondo successo in tre gare dopo quello nella sprint a Bischofshofen. L'azzurro è arrivato al traguardo con il tempo di 1h23'30", precedendo di 16"1 il compagno di squadra Matteo Eydallin e di 2'14"1 il francese Xavier Gachet, che ha impedito la tripletta tricolore, anticipando di 5 secondi Davide Magnini, primo nella categoria espoir. Nella top ten della categoria senior maschile anche Nadir Maguet, ottavo, e Michele Boscacci, nono.



La gara era cominciata con il tentativo di fuga dello svizzero Werner Marti sulla prima salita, dov'era arrivato con ben 36 secondi di vantaggio su Robert Antonioli. L'azzurro ha subito recuperato in discesa, chiudendo in testa il primo giro e a quel punto non ha più mollato la testa della corsa, facendo coppia con Matteo Eydallin e piazzando nell'ultimo giro la zampata decisiva.



Splendido trionfo anche per Alba De Silvestro che non era riuscita a salire sul podio a Bischofshofen. L'azzurra ha chiuso la gara con il tempo di 1h43'35"1, con 38" di vantaggio sulla spagnola Claudia Galicia Cotrina e sulla francese Lorna Bonnel. La De Silvestro era dietro 44 secondi rispetto alla svizzera Victoria Kreuzer sulla prima salita, ma già al termine del primo giro era nettamente al comando e a quel punto nessuna l'ha più ripresa. Successo tricolore anche nella categoria espoir femminile con Giulia Murada al primo posto davanti alla francese Lena Bonnel.



La grande giornata italiana è completata da altri due podi nella categoria junior: Sebastien Guichardaz ha chiuso al secondo posto la gara maschile, Samantha Bertolina al terzo quella femminile. Domenica si torna in pista a Font Blanca per le gare vertical.



Ordine d'arrivo individuale senior maschile Cdm Font Blanca (And)

1. ANTONIOLI Robert ITA 1:23.30.0

2. EYDALLIN Matteo ITA +16.1

3. GACHET Xavier FRA +2:14.1



4. MAGNINI Davide ITA +2:19.1

8. MAGUET Nadir ITA +2.47.1

9. BOSCACCI Michele ITA +2:54.0



Ordine d'arrivo individuale senior femminile Cdm Font Blanca (And)

1. DE SILVESTRO Alba ITA 1:43:35.1

2. GALICIA COTRINA Claudia SPA +37"9

3. BONNEL Lorna FRA +37"9



Ordine d'arrivo individuale Espoir uomini

1. Davide Magnini (ITA)

2. Thibault Anselmet (FRA)

3. Maximilien Drion Du Chapois (BEL)



Ordine d'arrivo individuale Espoir donne

1. Giulia Murada (ITA)

2. Lena Bonnel (FRA)

3. Julia Casanovas Cuairan (ESP)



Ordine d'arrivo individuale junior maschile Cdm Font Blanca (And)

1. GAY Aurelien SUI 1:30:53.0

2. GUICHARDAZ Sebastien ITA +1.22.0

3. PERRETIEN Patrick SUI +1.55.1



Ordine d'arrivo individuale junior femminile Cdm Font Blanca (And)

1. OSICHKINA Ekaterina RUS 1:13.37.1

2. FARQUET Emilie SUI +7.59.0

3. BERTOLINA Samantha ITA +10.54.0