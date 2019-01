Sci: Brignone dopo prova libera Garmisch 'Prova impossibile da decifrare'

"Si è trattato di un allenamento strano non bisogna guardare tropo i tempi perchè c'erano due salti in cui la nostra squadra ha deciso di frenare appositamente per non rischiare, ma anche fra le altre avversarie c'è chi ha saltato la porta oppure è passata di fianco". Federica Brignone commenta la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Garmisch, sesto appuntamento della stagione di Coppa del mondo di specialità.

"Questa pista - ha aggiunto - è fantastica, Garmisch rappresenta una delle piste che preferisco, qui è vinto una medaglia d'argento mondiale in gigante e la neve è un biliardo. Il tracciato gira molto, i margini di miglioramento sono enormi perchè nella parte alta sono andata volutamente piano".