Telemark: a Amelie Reymond e a Trym Nygaard Loeken la Classic CdM

Oggi, con la gara della disciplina “Classic”, si è conclusa la due giorni della Coppa del Mondo di Telemark di La Thuile. Grande soddisfazione degli atleti, degli organizzatori e dei tecnici presenti.



La disciplina “Classic” ha avuto inizio questa mattina alle ore 10.30 sulla “3 Franco Berthod”. Due minuti e poco più di gara in un tracciato molto più lungo della “Sprint” con ben 45 porte, un impegnativo salto, una parabolica, e un anello di sci nordico, che ha obbligato i 46 atleti in gara (14 donne e 32 uomini) ad un passo di pattinaggio davvero sfidante, prima di arrivare al traguardo.



Tra le donne ha trionfato la svizzera Amelie Reymond con il tempo di 2’06.14, conquistando la vittoria con una gara impeccabile. Al secondo posto l’inglese Jasmin Taylor in 2’09.11 e, di nuovo sul podio, dopo il primo posto di ieri nella Sprint, la francese Argeline Tan Bouquet terza in 2’12.33.

Amelie Reymond, che ritorna a calcare le scene della Coppa del Mondo di Telemark dopo la pausa della maternità e che ieri ha ottenuto il secondo piazzamento ha commentato così la sua vittoria “Sono felicissima di questo primo posto. La Classic è una gara davvero dura e a La Thuile lo è ancor di più se si considera la tipologia di pista. La 3 Franco Berthod è infatti un bel banco di prova, un tracciato molto tecnico con una pendenza e un salto che la rendono davvero emozionante!”



La gara maschile si è conclusa con la vittoria del norvegese Trym Nygaard Loeken (2’00.85)che conquista il gradino più alto del podio davanti allo svizzero Stefan Matterche ha fermato il cronometro a 2’03.73, seguito dal suo connazionale Nicolas Michelche ha fatto segnare il tempo di 2’04.47.

Trym Nygaard Loeken che in questi due giorni di gare ha fatto una straordinaria doppietta, esprime il suo entusiasmo “Quel che provo ora è incredibile! Mi sembra un sogno! Non potevo aspirare a un risultato migliore e proprio qui a La Thuile dove la pista è molto difficile. La Classic è una disciplina faticosa che mette tutti gli atleti a dura prova!”



L’italiano Davide Dallago, dopo la caduta di ieri nella quale si è infortunato alla spalla, non ha potuto prendere parte alla seconda giornata di gare. Il suo compagno di squadra Raphael Mahlknecht ha concluso la gara al 19° posto con un tempo di 2’18.80.