Biathlon: Giornata no di Nicole Gontier e l'Italia finisce 11/ma

Con Nicole Gontier in pista, purtroppo, l'Italia ha perso posizioni: come la settimana scorsa la valdostana è incappata in una giornata negativa al poligono, con errori a ripetizione nella serie a terra che l'hanno costretta a due giri di penalità. Gontier si è parzialmente riscattata in piedi sfruttando le ricariche, ma l'Italia è comunque sprofondata all'ottavo posto e poi ha chiuso undicesima nonostante lo zero di Alexia Runggaldier.

Con un'altra delle sue big a riposo, l'Italia finisce ancora fuori dalla top ten nella staffetta femminile, La settimana scorsa era stata Dorothea Wierer a saltare la gara a squadre di Oberhof, stavolta a restare fuori è Lisa Vittozzi, reduce da tre podi consecutivi in gare individuali. Così a Ruhpolding arriva l'undicesimo posto per le azzurre che pure fino a metà gara erano in piena lotta per il podio.



Dorothea Wierer, prima frazionista, non ha sbagliato un colpo e ha dato il cambio a Federica Sanfilippo appaiata alla francese Julia Simon. La 28enne di Vipiteno ha mancato due volte il bersaglio, ma ha confermato la buona condizione atletica sugli sci, passando terza a 20" da Anais Bescond, poco dietro alla slovacca Paulina Fialkova.

La vittoria è andata alla Francia che ha preceduto la Norvegia di 11 secondi, con Anais Chevalier che ha potuto arrivare senza stress in prima posizione al traguardo. Sul podio anche la Germania, ancora a caccia della prima vittoria in Coppa del mondo. Domenica ci sono le due mass start, maschile e femminile, alle ore 12.15 e 14.40.