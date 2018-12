Salvini e Di Maio mandano in pensione la schedina totocalcio

Il Totocalcio così come è adesso è uno strumento morente. È un'idea romantica: oggi non rende più niente, ai concessionari non interessa più, ci sono altre forme di scommesse. Noi invece vorremmo restituire allo sport i proventi del Totocalcio. Magari gli stessi sportivi potrebbero aiutarlo a riemergere. Tra oggi e domani questa idea può diventare realtà. Altrimenti così come è adesso può anche chiudere. Ne sono convinti Di Maio e Salvini che hanno deciso di mandare la schedina del totocalcio in pensione.

In effetti ormai una cosa per sopravvissuti, l'ultima schedina. Nel week end l'hanno giocata in appena 38.000. Il montepremi si aggirava sui 100.000 euro. Chiude per esaurimento più ancora che per decreto un sogno che durava dal 1946 e che per più di 70 anni ha scandito le domeniche pomeriggio dei giocatori. L'idea fu del giornalista Massimo della Pergola esiliato in Svizzera per via delle origini ebraiche che a quel tempo in Europa sembrava fossero una colpa.

Tredici partite in fila, tutta la A e poi qualcosa di B e C. Un misto di competenza e fortuna alla rincorsa di cifre iperbloche e di un cambio di vita. Il clou nel 1993, il 5 dicembre. 34.470.967.370 lire il montepremi più alto di sempre poi un lento e inesorabile declino. Ora la fine di un concorso in realtà fondato su un mondo finito da un pezzo.