Sci: Brignone resta quinta, Bassino nella top ten

Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all'undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po' di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima gara. Cambia leggermente la start list del gigante femminile dopo Courchevel, ma non nelle prime sette posizioni, con Manuela Shiffrin sempre in testa davanti a Tessa Worley e a Viktoria Rebensburg.



World Cup Start List GS femminile dopo Courchevel

1. SHIFFRIN Mikaela USA 597

2. WORLEY Tessa FRA 556

3. REBENSBURG Viktoria GER 551

4. MOWINCKEL Ragnhild NOR 471

5. BRIGNONE Federica ITA 453

6. BRUNNER Stephanie AUT 311

7. HOLDENER Wendy SUI 246

8. MOELGG Manuela ITA 187 (ritirata)

9. VLHOVA Petra SVK 181

10. HANSDOTTER Frida SWE 178

11. BASSINO Marta ITA 177

12. HECTOR Sara SWE 148

13. DREV Ana SLO 142

14. HAASER Ricarda AUT 138

15. HROVAT Meta SLO 130



18. CURTONI Irene ITA 114

25. GOGGIA Sofia ITA 87

41. MARSAGLIA Francesca ITA 23

46. CURTONI Elena ITA 9

48. PIROVANO Laura ITA 8