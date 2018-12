Tennis: Memorial Minini, è l'ora delle semifinali con i favoriti tutti agguerriti

E' il giorno delle semifinali del 21° Memorial Giorgio Minini di Tennis, ma anche della finale del doppio maschile e delle finali di categoria di terza e quarta categoria. Definito anche il programma della giornata conclusiva, con le finali dell'Open nazionale previste a partire dalle ore 14 sul centrale dell'impianto sportivo di Chatillon, con le protagoniste della finale femminile a scendere per prime in campo, mentre a seguire sarà la volta dei finalisti di quella maschile.

Per conoscere i nomi di coloro che si contenderanno il titolo 2018 bisogna però attendere i risultati delle semifinali che si giocano nella giornata di sabato 22 dicembre. Al mattino di domenica, per fare vivere anche ai giovanissimi l'area del torneo importante, di concerto con la Fit regionale, a partire dalle ore 10, sempre nell'impianto di Chatillon, è in programma la tappa del circuito “Red” che vedrà protagonisti una ventina di mini giocatori della fascia under 8.

Gli incontri dei quarti di finale giocati venerdì 21 dicembre non hanno portato in dote sorprese. L'unico match che ha avuto necessità del terzo set è stato quello che ha visto in campo il grande favorito del torneo, il pluri vincitore delle ultime edizioni, il 27enne Alessandro Bega.

Opposto ad un agguerrito Ottaviano Martini, 21enne, 2.4, del TC Lecco, il più titolato dei due ha faticato a prendere il ritmo nel primo set, perso al tie break, poi ripreso confidenza con il play it del centrale di Chatillon ed è venuto il passaggio del turno con il risultato di 6/7, 6/1, 6/2.

Due set tirati quelli che invece ha dovuto giocare la TS2, il 25enne Andrea Basso, 2.1 del TC Park, che opposto a Maurizio Speziali, 21 anni, 2.4, del TC Milano ha chiuso l'incontro a proprio favore con i parziali di 6/4, 7/6. A conferma di un grande equilibrio e di un tasso qualitativo importante gli altri due incontri hanno proposto scambi intensi e ritmo serrato.

La TS3, Andrea Vavassori, 23 anni, del TC Pistoia, ha piegato 6/2, 7/6 il 25enne Tommaso Metti, 2.4, del TC Santa Margherita Ligure; e la TS4 Pietro Licciardi 2.1, 24 anni, del TC Sinalunga di Siena per avere la meglio su Filippo Leonardi, 2.1, 31 anni, dello Sporting Sassuolo, ha dovuto ricorrere due volte al tie break, chiusi entrambi in proprio favore 7/6, 7/6 Nel torneo femminile, tre le partite in programma, per i quarti di finale, a causa del già annunciato forfait di Cristiana Ferrando che ha garantito la semifinale ad Enola Chiesa.

Avanti senza troppo faticare per le teste di serie Corinna Dentoni, 2.1, classe 1989, tesserata per il CT Siena, 6/2, 6/1 sulla 20enne Alessia D'Auria, 2.4, del Tennis Project di Osio Sopra. Nessun problema anche per la 26enne Jelena Simic, 2.2, del TC Italia, che ha avuto la meglio con un doppio 6/3 sulla 15enne Sofia Antonella Caldera, 2.5, del Tennis Beinasco.

Avanti anche la TS4, Giulia Remondina, 2.2, classe 1989, del TC Lucca che con i parziali di 6/2, 6/0 ha superato Giuliana Bestetti 2.4, 21 anni, del Tennis Project di Osio Sopra. Tutti sul centrale i quattro match di semifinale in programma sabato 22 dicembre. A scendere per prime in campo sono, a partire dalle ore 11, la 18enne Enola Chiesa, della Canottieri Casale e la 29enne Giulia Remondina (TS4) del CT Lucca.

Il primo confronto del pomeriggio vede opposti, a partire dalle ore 14:00, la TS1 del Sporting Club Selva Alta, il 27enne Alessandro Bega, e la TS4 Pietro Licciardi, 24 anni, del TC Sinalunga. Seconda semifinale femminile, a seguire, intorno alle 15:30, tra la TS1 Corinna Dentoni, classe 1989 del CT Siena e la 26enne Jelena Simic, TS4, in forza al TC Italia. Di contorno le finali di categoria alle ore 15:00, sul campo 1, quella di 3a categoria maschile tra Christian Parisio del TC Chatillon St-Vincent e Davide D'Achille del CT St-Christophe. Alle ore 16:30 sarà la volta della finale di 4a categoria maschile tra Mattia Costantini del TC Chatillon St-Vincent e Giovanni Brunet del TC Aosta.

In programma alle ore 17 la finale di 4a categoria femminile tra Francesca D'Andrea e Eleonora Toniolo, entrambe del TC Chatillon St-Vincent.

Alle ore 18,30, sul centrale è infine prevista la finale del doppio maschile con Davide D'Achille e Ludovico Riconda che sfideranno i locali Giorgio Cantele e Christian Parisio.

Risultati Venerdì 21 dicembre

Enola Chiesa batte Cristiana Ferrando ND Giulia Remondina batte Giuliana Bestetti 6/2, 6/0

Jelena Simic batte Sofia Antonella Caldera 6/3, 6/3

Corinna Dentoni batte Alessia D'Auria 6/2, 61

Alessandro Bega batte Ottaviano Martini 6/7, 6/1, 6/2

Pietro Licciardi batte Filippo Leonardi 7/6, 7/6

Andrea Vavassori batte Tommaso Metti 6/2, 7/6

Andrea Basso batte Maurizio Speziali 6/4, 7/6

Ludovico Riconda - Davide D' Achille / Davide Pozzi - Ottaviano Martini ND Ludwig Berruquier - Davide Floris / Giacomo Gobbi - Raffaele Martignani ND