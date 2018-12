Sci: A Courchevel Shiffrin da record Brignone da dimenticare

Lo slalom di Courchevel finisce come gli altri due già disputati in questa stagione, a Levi e a Killington: Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. L'insaziabile statunitense concede il bis dopo il trionfo in gigante e conquista il successo numero 50 in carriera in Coppa del mondo, la più giovane ad arrivarci, il 35esimo in slalom, record assoluto in campo femminile: i suoi numeri pazzeschi diventano impressionanti leggendo la classifica generale di oggi, che la vede al comando con 889 punti controi 388 della stessa Vlhova, adesso seconda davanti a Ragnild Mowinckel. Sono molto più del doppio e siamo appena a fine dicembre, con un solo mese di gare alle spalle.



Il dominio nei numeri per fortuna non è così netto in pista, perché Petra Vlhova dà come sempre filo da torcere alla rivale. Nella prima manche chiude dietro appena 4 centesimi, nella seconda è avanti al penultimo intermedio e sogna il ritorno al successo che però non arriva, perché Mikaela Shiffrin accelera nella parte finale e da -4/100 passa a +0"29. Così è ancora lei a vincere, ma ancora una volta col brivido, ed è meglio così, sia per lei, perché la Vlhova la tiene sempre sulle spine costringendola a dare il meglio, sia per lo spettacolo.



Sul podio finisce Frida Hansodotter, la migliore della seconda manche, mentre Bernadette Schild cade nella seconda manche e spreca la possibilità di chiudere almeno terza. Intanto cresce Katharina Liensberger, il talento 21enne austriaco che passa dal nono al quinto posto e dà sempre più l'idea che il futuro sia dalla sua parte.



Per quanto riguarda le azzurre, Chiara Costazza ottiene il miglior risultato stagionale con il nono posto che magari non la soddisfa guardando il suo volto al traguardo, ma che le vale comunque la prima top ten. Irene Curtoni, arrabbiata con se stessa dopo la prima manche, riesce a rimontare due posizioni e a chiudere quattordicesima. Non si son qualificate alla seconda manche di pochissimo le giovani Lara Della Mea (33ª a 3"69) e Martina Peterlini (34ª a 3"71), mentre Federica Brignone ha inforcato dopo poche porte, quando sembrava che avesse cominciato con grande aggressività la propria prova. Avrà la possibilità di rifarsi dopo Natale: a Semmering, venerdì 28 e sabato 29 dicembre, sono in programma un gigante e uno slalom.



Ordine d'arrivo prima manche SL femminile Cdm Courchevel (Fra)

1 SHIFFRIN Mikaela USA 47.70 49.02 1:36.72

2 VLHOVA Petra SVK 47.74 49.27 1:37.01 +0.29

3 HANSDOTTER Frida SWE 48.44 48.65 1:37.09 +0.37

4 HOLDENER Wendy SUI 48.25 49.61 1:37.86 +1.14

5 LIENSBERGER Katharina AUT 49.04 48.98 1:38.02 +1.30

6 HAVER-LOESETH Nina NOR 48.66 49.55 1:38.21 +1.49

7 SWENN LARSSON Anna SWE 49.20 49.40 1:38.60 +1.88

8 MIELZYNSKI Erin CAN 48.88 49.90 1:38.78 +2.06

9 COSTAZZA Chiara ITA 48.96 50.10 1:39.06 +2.34

10 LYSDAHL Kristin NOR 49.93 49.51 1:39.44 +2.72

11 TRUPPE Katharina AUT 49.04 50.76 1:39.80 +3.08

12 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 49.42 50.44 1:39.86 +3.14

13 SAEFVENBERG Charlotta SWE 50.59 49.41 1:40.00 +3.28

14 CURTONI Irene ITA 50.17 49.87 1:40.04 +3.32

15 MOLTZAN Paula USA 50.94 49.18 1:40.12 +3.40

16 DANIOTH Aline SUI 50.53 49.63 1:40.16 +3.44

17 REMME Roni CAN 50.44 49.86 1:40.30 +3.58

18 MUGNIER Adeline FRA 50.86 49.63 1:40.49 +3.77

19 SKJOELD Maren NOR 50.02 50.57 1:40.59 +3.87

19 ST-GERMAIN Laurence CAN 50.04 50.55 1:40.59 +3.87

21 GEIGER Christina GER 50.39 50.21 1:40.60 +3.88

22 BUCIK Ana SLO 50.51 50.10 1:40.61 +3.89

23 KORPIO Nella FIN 50.91 49.75 1:40.66 +3.94

24 STAALNACKE Ylva SWE 50.52 50.46 1:40.98 +4.26

25 WIKSTROEM Emelie SWE 50.28 50.78 1:41.06 +4.34

26 NOENS Nastasia FRA 50.97 50.27 1:41.24 +4.52

27 BISSIG Carole SUI 50.98 50.78 1:41.76 +5.04

28 SMART Amelia CAN 51.02 51.12 1:42.14 +5.42



33 DELLA MEA Lara 1999 ITA 51.39 +3.69 non qualificata alla seconda manche

34 PETERLINI Martina ITA 51.41 +3.71 non qualificata alla seconda manche

BRIGNONE Federica 1990 ITA d.n.f. non qualificata alla seconda manche