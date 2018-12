Una vittoria e due secondi posti per l'Italia in Valdidentro, dove è in programma la prima tappa di Alpen Cup della stagione. Nella prima giornata sono state disputate le gare sprint e a trionfare, nella prova femminile della categoria Juniores, è stata la 18enne Nicole Monsorno: l'azzurra delle Fiamme Gialle ha battuto in finale la tedesca Jessina Loeschke e la slovena Anja Mandelic. Fuori in semifinale la sua coetanea Valentina Maj, che ha chiuso con l'ottavo posto complessivo. Tra i giovani bravo Davide Graz, secondo nella gara maschile: si è arreso soltanto al francese Jules Chappaz, mentre l'altro azzurro Riccardo Bernardi è arrivato sesto in finale. Nella top ten anche Francesco Manzoni e Stefano Dellagiacoma.



Tanta Italia nella finale femminile della categoria seniores: sul podio è salita Ilaria Debertolis, seconda dietro Laurien Van der Graaff, lo ha solo sfiorato Elisa Brocard, quarta, mentre Greta Laurent, che si era qualificata col secondo tempo, in finale ha chiuso sesta. Fuori in semifinale Caterina Ganz. Tra gli uomini ha vinto il francese Richard Jouve, fuori in semifinale gli italiani Enrico Nizzi, Florian Cappello, Miakel Abram e Dietmar Noeckler, undicesimo.



Ordine d'arrivo Sprint TL femminile Alpen Cup Juniores Valdidentro (Ita)

1 MONSORNO Nicole ITA 2000

2 LOESCHKE Jessica GER 2000

3 MANDELJC Anja SLO 1999

4 WEBER Anja SUI 2001

5 VIGLINO Aurora SUI 1999

6 GAL Melissa FRA 1999

7 HOLIKOVA Zuzana CZE 1999

8 MAJ Valenna ITA 2000

9 DANNER Alexandra GER 1999

10 DOLCI Flora FRA 1999



Ordine d'arrivo Sprint TL maschile Alpen Cup Juniores Valdidentro (Ita)

1 CHAPPAZ Jules FRA 1999

2 GRAZ Davide ITA 2000

3 SCHELY Theo FRA 1999

4 BUIATTI Vincent FRA 1999

5 CRV Vili SLO 1999

6 BERNARDI Riccardo ITA 2000

7 SOSSAU Anian GER 2000

8 MANZONI Francesco ITA 2000

9 DELLAGIACOMA Stefano ITA 1999

10 CERNY Ondrej CZE 1999





Ordine d'arrivo Sprint TL femminile Alpen Cup seniores Valdidentro (Ita)

1 VAN DER GRAAFF Laurien SUI 1987

2 DEBERTOLIS Ilaria ITA 1989

3 CARL Victoria GER 1995

4 BROCARD Elisa ITA 1984

5 CLAUDEL Delphine FRA 1996

6 LAURENT Greta ITA 1992

7 GANZ Caterina ITA 1995

8 SCHICHO Elisabeth GER 1991

9 BERANOVA Tereza CZE 1998

10 HYNCICOVA Petra CZE 1994



Ordine d'arrivo Sprint TL maschile Alpen Cup Seniores Valdidentro (Ita)

1 JOUVE Richard FRA 1994

2 CHAUVIN Valenn FRA 1995

3 KINDSCHI Joeri SUI 1986

4 KAESER Erwan SUI 1992

5 STAREGA Maciej POL 1990

6 ARNAULT Clement FRA

7 NIZZI Enrico ITA 1990

8 CAPPELLO Florian ITA 1996

9 ABRAM Mikael ITA 1996

10 HABENICHT Tobias AUT 1993