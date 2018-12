Biathlon: Opa Cup, Elisa Brocard vince l’Individuale skating di Isolaccia

Seconda giornata della OpaCup – Continental Cup a Isolaccia-Valdidentro (Sondrio) con gli atleti impegnati nell’Individuale in tecnica libera, gara al femminile dominata da Elisa Brocard; in campo maschile, buon ventesimo posto di Mikael Abram.

Nella 10 km, Elisa Brocard (Cse; 25’28”6) lascia le avversarie più immediate a 16”9 e 27”6, rispettivamente la francese Anouk Faivre-Picon e la tedesca Katharina Hennig. Al 18° posto Cristina Pittin (Cse); 28° Martina Bellini (Cse). Maschi in gara sui 15 km, dove si registra la doppietta tedesca grazie a Andreas Katz (35’39”5) e Thomas Bing (35’42”1). Al 20° posto Mikael Abram (Cse; 36’53”0): 30° Stefan Zelger, 32° Paolo Ventura, 36° Maicol Rastelli, 37° Giacomo Gabrielli, 48° Martin Coradazzi, 51° Daniele Serra, 59° Enrico Nizzi (Cse); 79° Jean-Luc Perron (39’44”6) e 100° Michele Peccoz (42’16”4), entrambi della Under up.

Nelle Juniores – 5 km -, vittoria della Ceca Barbora Havlickova (13’08”5). Al 19° posto Noemi Glarey (Cse; 13’50”8); 27° Emilie Jeantet (Cse; 14’15”1); 42° Federico Cassol (Sc Sarre; 14’42”2). Nella 10 km maschile, successo del francese Jules Chappaz (23’06”3). In 31° posizione Jacques Chanoine (25’10”6) e 40° Didier Chanoine (25’49”5), del Valdigne MB.