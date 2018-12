Global Cycling Network lancia GCN Italia, un nuovo canale in italiano

Play Sports Group (PSG) ha annunciato il lancio del suo ottavo canale, GCN Italia, il secondo canale del gruppo non in lingua inglese dopo GCN en Español, lanciato a luglio di quest'anno. Questo nuovo canale interamente in lingua italiana attrarrà molti appassionati in una delle nazioni tradizionalmente più legate ed importanti nel mondo del ciclismo e rappresenta un'altra pietra miliare nell'espansione di PSG, continuando il processo di internazionalizzazione del proprio business ciclistico.

A guidare il team di GCN Italia c'è l'ex ciclista professionista Alan Marangoni, che ha corso ai massimi livelli dello sport per 10 anni in squadre UCI WorldTeam come la Liquigas - Cannondale, così come in squadre UCI Professional Continental come la Colnago-CSF Inox e la Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, dove quest'anno ha chiuso la propria carriera.Negli anni da pro Alan ha corso sette grandi giri, completando il Giro d’Italia cinque volte ed il Tour de France e la Vuelta a España una volta ciascuno.

Ha lavorato come gregario per alcuni dei più grandi nomi del ciclismo mondiale: Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Elia Viviani e Ivan Basso tra i vari. L'unica vittoria da professionista di Alan è arrivata nell'ultima corsa della sua carriera, chiusa in bellezza quest'anno con il successo al Tour di Okinawa.

Noto passista, la sua capacità di sacrificarsi e lavorare duramente per i compagni gli ha permesso di competere in corse e su percorsi di tutti i tipi in tutto il mondo e di pedalare accanto a corridori delle più svariate nazionalità e squadre. La sua conoscenza del ciclismo professionistico è ampia, così come le sue relazioni nel mondo dello sport.

La passione di Alan per le due ruote fa si che abbia colto al volo l'opportunità di presentare GCN Italia per mostrare a tutti il meglio del ciclismo grazie al suo rapporto unico con squadre, corridori, organizzatori e aziende: Alan ha inoltre un particolare rapporto con i tifosi, grazie al suo celeberrimo fan club che lo ha seguito in questi anni sulle strade del ciclismo.

Il presentatore di GCN Italia Alan Marangoni ha detto: “Sono molto orgoglioso ed emozionato di entrare a far parte di GCN Italia. Non vedo l'ora di pedalare in ogni angolo d'Italia e di comunicare con tutti i tifosi, di cui conosco la grande passione per il nostro sport. E poi chissà, presto potrebbero esserci altri presentatori accanto a me in quest'avventura...”.