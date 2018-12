Grandi soddisfazioni per il basket valdostano nel campionato Under 14. Netta la vittoria per l'Eteila di coach Rossi, che termina la partita casalinga contro il Victoria per 67 a 31; un successo che lascia ben sperare per il proseguimento del campionato e fa il paio con quello dell'Under 18 che ha messo al tappeto il Baldissero per 73 a 47.

Formazione Eteila U 14: Lillaz H. Rastelli A. Parisi A. Ricci S. Camos M. Paba E. Polin M. Di Francesco E. Saltarelli D. Graziola S.