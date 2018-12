snowboardcross: Belingheri 8ª a Cervinia, è la migliore delle azzurre

Niente podio per le azzurre nella tappa inaugurale dello snowboardcross femminile. Dopo gli ottimi risultati nelle qualificazioni, quando in tre erano entrate nella top 5, nessuna è riuscita a entrare nella big final. Il miglior risultato l'ha ottenuto Sofia Belingheri, che con il secondo posto nella small final ha chiuso la gara in ottava posizione, conquistando la quarta top ten della carriera in 14 presenze. Raffaella Brutto, caduta nella small final, si è dovuta accontentare del dodicesimo posto. La vittoria è andata alla statunitense Lindsey Jacobellis davanti a Eva Samkova e a Charlotte Bankes.



Esordio sfortunato per la campionessa olimpica Michela Moioli. Nella quarta e ultima batteria dei quarti di finale, l'azzurra era partita in ritardo, poi aveva saputo rimontare fino a guadagnare la terza posizione utile a superare il turno (con le altre atlete cadute durante il tracciato), ma non si è accontentata e nel tentativo di andare all'attacco di Muriel Jost ha perso l'equilibrio, si è rialzata, ma a quel punto è stata scavalcata da Kristina Paul ed è stata eliminata. Come lei anche Francesca Gallina, che a Cervinia l'anno scorso era entrata nella big final, si è arresa ai quarti, chiudendo quinta nella stessa batteria di Sofia Belingheri.



Sabato 22 si replica sulla stessa pista: qualificazioni alle 9.30, fase finale a partire dalle 11.40 con la stessa formula (24 atlete divise per quattro batterie, tre passano il turno, così come nelle semifinali).



Ordine d'arrivo snowboardcross femminile Cdm Cervinia (Ita)

1. JACOBELLIS Lindsey USA

2. SAMKOVA Eva CZE

3. BANKES Charlotte GBR

4. MOENNE LOCCOZ Nelly FRA

5. SIEGENTHALER Sina SUI

6. CASANOVA Lara SUI

7. JOST Muriel SUI

8. BELINGHERI Sofia ITA

9. PETIT LENOIR Manon FRA

10. PAUL Kristina RUS

11. PEREIRA DE SOUSA Julia FRA

12. BRUTTO Raffaella ITA