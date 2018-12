Snowboard: Oggi finali a Cervinia tappa Coppa Mondo

Tutto secondo i pronostici: Omar Visintin (dodicesimo) e Michela Moioli, seconda dietro la francese Moenne (con il tempo di 1:22.46), i grandi favoriti della vigilia, accedono alla finale di domani. In questa giornata di qualifiche da segnalare le belle prestazioni delle italiane in gara, da Raffaella Brutto, terza dietro alla connazionale Moioli e davanti ad una bravissima Sofia Belingheri, giunta quarta, e ad un'altrettanto in forma Francesca Gallina, che ha chiuso le qualifiche in dodicesima posizione.

In campo maschile miglior tempo di qualifica del tedesco Martin Noerle (1:15.18), secondo posto per l'americano Hagen Kearney (1:16.95) e terza posizione per l'altro tedesco, Konstantin Schad (1:17.00). Migliore degli italiani Lorenzo Perathoner, nono, davanti a Omar Visintin, dodicesimo: conquistano la finale anche gli azzurri Lorenzo Sommariva (15º), Godino Michele (18º), Fabio Cordi (26º), Filippo Ferrari (32º) e il campione italiano Matteo Menconi (46º).

Per regolamento accederanno alla finale i primi 48 atleti e le prime 24 donne, con la cerimonia di distribuzione dei pettorali nella centralissima via Carrel di Cervinia oggi, giovedì 20 dicembre, alle 18. Teatro di gara di oggi ma anche per i prossimi due giorni, la pista "26", conosciuta e "ben frequentata" dai vari team nazionali e internazionali per le caratteristiche tecniche che il tracciato propone.

Per la Coppa del Mondo sono state realizzate ben 8 paraboliche, 6 sezioni di whoops e 5 salti su una lunghezza totale di percorso di 1.300 m. con 200 m. di dislivello.

Per festeggiare la Coppa del Mondo di Cervinia, lo skipass giornaliero "Italia" sarà in vendita ad un prezzo promozionale di € 21,50.