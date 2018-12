Biathlon: Fantastico settimo posto per Michael Durand

Michael Durand si ripete: dopo il settimo posto nella sprint di giovedì, il 21enne azzurro valdostano ottiene lo stesso risultato anche nell'inseguimento a Station Des Rousses, in Francia, nella gara che ha chiuso la seconda tappa stagionale della Ibu Junior Cup.

Durand ha centrato lo zero al primo poligono quando era in lotta per il podio, poi ha commesso cinque errori ma è riuscito comunque ad ottenere un altro buon piazzamento. Bravi anche Cedric Christille (13°, con 4 errori tutti nell'ultima serie) e Mattia Nicase (16°), più lontani Kuppelweiser e Mancin Majoni.



Nella gara femminile, invece, non si è ripetuta Samuela Comola, che aveva chiuso nona la sprint e con dieci bersagli mancati (ben quattro nella seconda serie) è retrocessa in 25esima posizione. Meglio di lei Beatrice Trabucchi, che ha guadagnato ben nove posizioni chiudendo ventesima. Le vittorie sono andate al russo Khalili (che partiva undicesimo ed è stato autore di una gran rimonta) e alla tedesca Frühwirt. Prossima tappa a Torsby, in Svezia, tra fine febbraio e inizio marzo. Prima, ci saranno i Mondiali Junior ad Osrblie dal 28 gennaio al 3 febbraio.



Ordine d'arrivo Pursuit maschile 12,5 km Ibu Cup junior Station Des Rousses

1 KHALILI Said Karimulla RUS 3 35:40.0

2 MALEEV Viacheslav RUS 4 +17.7

3 STALDER Sebastian SUI 5 +30.5

4 GROTIAN Tim GER 4 +58.5

5 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 7 +1:27.3

6 BAZHIN Kirill RUS 5 +1:42.7

7 DURAND Michael ITA 5 +1:58.7

8 OBERHAUSER Magnus AUT 7 +2:06.5

9 MIKYSKA Tomas CZE 4 +2:09.4

10 TRIXL Sebastian AUT 8 +2:59.8