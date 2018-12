Calcio: Babbo Natale ha portato al Trofeo Valle d’Aosta Giovanile la mascotte

Insieme alla prima neve arriva nella nostra regione anche il nuovo logo e la nuova mascotte del Trofeo Valle d’Aosta Calcio. La ‘nuova’ immagine del torneo nasce dalla penna del famoso illustratore e fumettista genovese Andrea Freccero.

“Di concerto con il Direttivo – spiega Renzo Bionaz, presidente del Comitato organizzatore -, abbiamo deciso di rivolgerci a Andrea Freccero, già coinvolto nella creazione del logo del Topolino Calcio. Possiamo soltanto dire che siamo molto soddisfatti del risultato, e credo che il nuovo logo e, di conseguenza la mascotte, rappresenta in toto lo spirito e l’immagine che vogliamo dare al Valle d’Aosta Calcio”.

“Alla fine abbiamo scelto il leone – commenta Loris Chabod, direttore tecnico del torneo -, che è proprio del gonfalone della Valle d’Aosta. Ovvio, il nostro leoncino è il protagonista di un fumetto, un giornalino di otto pagine, una per ogni anno del torneo, ed è un’immagine gioiosa, accattivante, che ispira fiducia, che vuole essere amico di tutti i giovanissimi – e non solo - protagonisti della manifestazione. Il logo non è ancora definitivo, nel senso che sarà assolutamente questo il ‘marchio’ della nostra manifestazione, ma è probabile che nei prossimi mesi apporteremo delle modifiche sulla postura, a qualche dettaglio, insomma, cercheremo di renderlo ancor più attraente e accattivante”.

“Proprio per lo spirito di coinvolgimento e di appartenenza al torneo – chiosa Massimo Capussotto, responsabile dell’area tecnica -, indiciamo un concorso a premi: sbarchiamo sui social del ‘Valle d’Aosta’ chiedendo a tutti di proporre un nome al ‘leoncino’; quello che più ci piacerà, quello più attraente e attinente alla figura del logo sarà premiato: si potranno vincere due gratuità per partecipare all’8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio. Stiamo inoltre pensando di confezionare un piccolo presente per tutti coloro i quali esprimeranno un nome, omaggio che sarà consegnato nei giorni del torneo – dal 13 al 16 giugno 2019 -, se i proponenti saranno coinvolti con la manifestazione, ovvero se saranno presenti, in qualsiasi forma, con una squadra al Valle d’Aosta 2019”.