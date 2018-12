Sci: EA7 Sportour, partenza l’11 gennaio da Courmayeur

Sarà a Courmayeur la tappa inaugurale del nuovo EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition, l’evento sportivo itinerante organizzato da RCS Sport in alcune delle più belle località italiane di montagna, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105.

Sono in totale sei le tappe del tour che trae origine dal road show invernale di EA7 Emporio Armani e che avrà l’obiettivo di portare sport e divertimento nelle singole località ospitanti, tra le più rinomate del turismo invernale. Il primo appuntamento è la tre giorni di Courmayer (11 - 13 gennaio) che concentrerà le sue attività fra Plan Checrouit e l’area Fun Park di Dolonne, dove sarà allestito anche il Villaggio. Il tour proseguirà quindi con Bormio (18 - 20 gennaio), Corvara (25 - 27 gennaio), Ponte di Legno (8-10 febbraio), Rasun Anterselva con Valdaora (15 - 17 febbraio) e si concluderà con la finale di Sestriere (22 - 24 febbraio).

Numerose le attività sportive in calendario, tutte organizzate con istruttori dedicati: il we glow, la discesa collettiva in notturna sulle piste da sci; lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della tecnica sciistica - esecuzione e stile - con la valutazione della performance sugli sci. E ancora: lo skiathlon, che unisce lo sci d’alpinismo, la discesa e il tiro a segno del biathlon; le ciaspolate; lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la possibilità di provare le fat bike; il giro di pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte, ispirate alle tappe del prossimo Giro d’Italia.

In ogni tappa saranno valorizzati i contenuti legati ai Partner dell’EA7 Sportour Winter Edition con il coinvolgimento dei partecipanti nelle numerose attività previste. Gli eventi, che si svolgeranno nel corso del weekend (da venerdì a domenica), sono ideati e articolati tenendo conto delle caratteristiche delle località ospitanti. Il ‘Villaggio’, situato nei pressi del centro del paese, oppure a ridosso degli impianti sciistici, sarà il punto di riferimento, animato dallo staff e dalla musica di Radio 105, radio ufficiale del tour. L’emittente, con i suoi talent Bryan Ronzani e Valeria Oliveri, trasmetterà anche da una postazione in quota. Nel pomeriggio è previsto un dj set après-ski.

I Partner di EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition

Comune di Courmayeur - Funivie Monte Bianco // Comune di Bormio - APT Bormio e BormioSKI // Comune di Corvara - Consorzio Skicarosello e Alta Badia // Comune di Ponte di Legno - Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale // Comune di Valle Anterselva - Valdaora con Anterselva Biathlon, Kronplatz e Antholzertal Valle Anterselva // Comune di Sestriere - Vialattea.

Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio 105.

EA7 Emporio Armani, dal 2004 la declinazione sportiva di Emporio Armani; propone abbigliamento tecnico e leisure rivolto agli appassionati di sport // Cantine Ferrari, fondata nel 1902 da Giulio Ferrari, è leader in Italia del Metodo Classico e simbolo dell'Arte di Vivere Italiana nel mondo // Gruppo Dalbello (Völkl Ski, Marker e Dalbello) // Noberasco // Vibram, leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni destinate ai mercati dell’outdoor, della sicurezza sul lavoro e del lifestyle // La Sportiva.

Musement, official booking partner: sciatori esperti o semplici amanti dello sport invernale, tutti potranno prenotare le varie attività on line sul sito ufficiale (www.ea7sportour.it). PreSkige, la piattaforma di social skiing per sciatori esperti, che vogliono migliorare la propria tecnica, con lezioni su misura tenute da istruttori selezionati, nelle principali località sciistiche delle Alpi.