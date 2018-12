Calcio mercato: Promozione, il Settimo fa il 'colpo di Natale' e prende Luca Trussardi

Una notizia che 'scuote' il girone B del campionato di Promozione in cui militano Charvensod e Saint-Vincent/Chatillon.

E' in arrivo un nuovo esterno offensivo per mister Pairotto in casa Settimo: stasera firmerà Luca Trussardi, ex ProSettimo e Mathi, in uscita dal Gassino. Direttore generale e direttore sportivo della società, ovvero, Nicola Scaccia e Michele Gricone, hanno confermato che manca solo il nero su bianco.

Stasera, dunque, la firma per Trussardi a Settimo e il talentuoso giocatore proverà a dare una mano alle violette nelle operazioni di risalita ai piani alti della classifica.