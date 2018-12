Oggi la premiazione European City of Sport 2017

Oggi, guiovedì 20 dicembre alle ore 17,30 presso il cinema teatro Giacosa di Aosta, nel quadro delle iniziative ispirate al riconoscimento di Aosta quale “European City of Sport 2017”, sarà conferito riconoscimento “Aosta Città Europea dello Sport” ad atleti e sodalizi che si sono distinti nelle rispettive discipline nel corso dell’anno in corso.

Il riconoscimento “Aosta Città Europea dello Sport” verrà consegnato a Ermes Paganin, campione mondiale di braccio di ferro, ad Alex Russo, campione del mondo Powerlifting, categoria Teenager, al campione mondiale di apnea Nicola Brischigiaro, a Gaia Tormena, campionessa italiana enduro, a Elia Cantatore, campione del mondo juniores nella specialità della Dama Inglese, a Giuseppe Lamastra, campione italiano di Winter Triathlon, ad Alessandro Saravalle, campione europeo under 23 e ad Alberto Rabellino, campione europeo Junior, entrambi nella stessa disciplina.

Saranno premiati anche l’A.S.D. Aosta Calcio 511, Campione d’Italia 2017/2018 nella categoria “Giovanissimi”, l’A.S. Tiro a volo Aosta, Campione italiano a squadre e la rappresentativa valdostana della Federazione Ciclistica Italiana vincitrice del Campionato Italiano Team Relay. Infine, due riconoscimenti speciali verranno assegnati a Eddy Ottoz, nel cinquantesimo anniversario della Medaglia di Bronzo conseguita ai Giochi olimpici di Città del Messico 1968 nei 110 metri ostacoli, e alla Società Ginnastica Olimpia Aosta A.s.d. nel sessantesimo anniversario della sua costituzione, avvenuta il 3 novembre 1958.

“Abbiamo concluso, con la collaborazione del Coni VdA, che tengo a ingraziare – precisa l’assessore (nella foto sopra) - l’iter per la creazione di un riconoscimento che, da un lato valorizzasse Aosta quale ‘Città europea dello Sport’ e, dall’altro, ci permettesse di rendere omaggio agli atleti e alle squadre di Aosta distintisi per i risultati sportivi ottenuti nel corso dell’anno, come previsto negli obiettivi strategici e operativi del Programma di Governo”.

Per Marzi è la prova che “l’Amministrazione ha un particolare riguardo verso lo sport, del resto, è confermato anche dagli investimenti che abbiamo realizzato nelle ultime settimane in questo settore per dare lustro al titolo European City of Sport 2017, dai 110 mila euro stanziati per la sistemazione del tetto del PalaMiozzi ai 35 mila per la copertura della palestra ‘Franco Assale’ di via Liconi, fino ai 110 mila euro investiti per l’acquisto di tosaerba, irrigatori, un trattore, traccialinee e altri strumenti per la gestione dei campi sportivi”