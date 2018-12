Tennis: Nel Memorial Minini scendono in campo i primi big dell'Open maschile

In avvicinamento a quella che è la fase calda del torneo, prime partite con i big dell'Open nazionale di Tennis di Chatillon 21esima edizione del Memorial Giorgio Minini.

Otto gli incontri disputati martedì 18 dicembre. Per il torneo di singolare Maria Canavese (2.5), 18enne del Tennis Beinasco si è imposta in tre sets su Alexia Carlone, (2.6) 19enne del CT Parabiago, con i parziali di 6/3, 2/6, 6/4. Prosegue il doppio maschile, con due partite giocate e le vittorie fatte registrare da Giacomo Gobbi – Raffaele Martignene, 6/2, 6/1 su Luca Machina e Pietro Riente; vittoria per Ottaviano Martini e Davide Pozzi che, con un doppio 6/1, hanno superato Mattia Costantini e Ludberg Berruquier.

Cinque le sfide del singolare maschile. Nicolas Carlone (2.4) del CT Parabiago ha fatto proprio l'incontro che lo vedeva opposto a Davide Recchia (2.7) del Tennis Bellusco, con il risultato di 7/5, 6/3; avanti anche Ottaviano Martini (2.4) del TC Lecco che 6/7, 6/1, 6/1 ha piegato Raffaele Martignani (2.5) del Max Tennis Time; Leonardo Chiari (2.6) del CT Albinea ha vinto 4/6, 6/2, 6/4 su Davide Pozzi (2.4) del TC Lecco; 6/3, 6/2 a favore di Giacomo Gobbi (2.4) del GS Fiorano che si è imposto su Pietro Schiavetti (2.4) del Corno Tennis mentre il match tra Maurizio Speziali (2.4) del TC Milano e Alessandro Biscardini (2.5) del TC Margine Rosso, ha visto il facile successo del primo con il risultato di 6/2, 6/1.

Il programma di giornata resta molto ricco e costituito da nove partite. Tra queste, due riguardano il tabellone femminile con il ritorno in campo della portacolori del TC Aosta, la 14enne Alice Paonessa (3.1) che affronta Chiara Fermi (2.5), 18 anni del CT Città dei Mille. In campo anche Beatrice Bindolini (2.8) del Milago Tennis Center che sarà in campo affrontando Francesca Tuninetto (2.6) del Sisport Torino.

Due partite in serata per il torneo di doppio maschile. In campo Giorgio Cantele - Christian Parisio contro Ludwig Berruquier - Davide Floris e Davide D'Achille - Ludovico Riconda che giocheranno contro Henri Martinet - Alessandro Laniece.

Nel singolare maschile, cinque le sfide previste nella giornata di mercoledì 19 dicembre. Entra in gioco il 20enne Denis Golubev (2.3) del Canottieri Nino Bixio che affronta il 26enne della Libertas Fiorano Giacomo Gobbi (2.4). In campo anche il 22enne Nicolas Carlone (2.4) del CT Parabiago contro Tommaso Metti (2.4) del TC Santa Margherita Ligure; sfida sul play it di Chatillon tra Federico Arnaboldi (2.4), 18enne del TC Ambrosiano ed il 21enne Ottaviano Martini (2.4) del TC Lecco. Protagonisti anche il 27enne Lorenzo Cannella (2.3) del Nuova Casale che giocherà contro il 18enne Leonardo Chiari (2.6) del CT Albinea; mentre il quinto incontro vedrà opposti Davide Aschieri (2.4) del Tennis Corno e Maurizio Speziali (2.4) del TC Milano.

