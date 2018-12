Snowboard: Moioli, 'mi sento forte ma non ancora la più forte'

"Sto bene. Sono pronta, fisicamente e mentalmente. Ho voglia di iniziare. Sono curiosa di scoprire come mi sentirò quest'anno, perché prima mi consideravo quella che doveva rincorrere le altre atlete, non sentendomi ancora la più forte. Adesso? Mi sento forte, non ancora la più forte".

Michela Moioli, oro a Pyeongchang nello snowboardcross, si presenta così al via della nuova stagione di Coppa del Mondo. Prima tappa - dopo il rinvio delle gare di Montafon (Austria) - a Cervinia dove la bergamasca ha vinto l'anno scorso.

"Le altre hanno il coltello tra i denti - spiega Michela Moioli - ma non sarà facile raggiungermi e allo stesso tempo non sarà facile per me riuscire a dare sempre il 100% e difendere il titolo. Però la cosa che mi interessa di più è divertirmi, godendomi la tavola e le sensazioni che provo: quando riesco a divertirmi riesco ad ottenere un buon risultato". Le gare di Cervinia (in pista anche Omar Visintin) sono in programma dal 20 al 22 dicembre.