Tennis: Il Memorial Minini entra nella settimana finale

Proseguono le partite per l'Open nazionale di Tennis di Chatillon del 21esimo Memorial Giorgio Minini.

Martedì 17 dicembre ha preso avvio la nuova proposta, con il primo incontro del doppio maschile con il primo risultato a favore della formazione locale composta da Mattia Costantini e Ludberg Berruquier del TC Chatillon St-Vincent che, con i parziali di 7-5, 6-7, 10-8 si è imposta su Parsifal e Paolo Daniele Fabris. Quattro invece gli incontri di singolare disputati, mentre il confronto tra Davide Recchia (2.7) del Tennis Bellusco e Leonardo Baldi, a tavolino, ha visto il passaggio del turno del primo per assenza dell'avversario.

Nel tabellone femminile Sara Cicognani (2.7), 18enne del TC Lumezzane, ha vinto facilmente il suo impegno superando con un doppio 6/0 Annalisa Gassino (2.8) 16enne del Tennis Le Pleiadi di Torino. Per il torneo di singolare maschile, si è presentato con una faticata vittoria Alessandro Biscardini (2.5), del circolo sardo Nuovo Tennis Margine Rosso, che ha superato 6/7, 6/4, 6/3 Sebastiano Mahoro Zorzi (2.7), del Biella Tennis. Raffaele Martignani (2.5) del circolo bolognese Max Tennis Time si è aggiudicato 6/4, 6/3 la sfida con Leonardo Nava (2.6) del Tennis Bellusco; mentre Leonardo Chiari (2.6) del CT Albinea ha vinto 6/4, 6/2 su Dennis Pollio (3.1), del Tennis Bellusco, l'ultimo dei giocatori provenienti dal tabellone di Terza categoria.

Otto gli incontri in programma martedì 18 dicembre. Per il torneo di singolare femminile l'unico incontro previsto vede opposte Maria Canavese (2.5), 18enne del Tennis Beinasco e Alexia Carlone, (2.6) 19enne del CT

Parabiago. Per il doppio maschile, due le partite attese per oggi, in chiusura di giornata: Gobbi/Martignene contro Machina/Riente e Martini/Pozzi contro Costantini/Berruquier.

Cinque le sfide per il singolare maschile. Il primo match vede opposti Davide Recchia (2.7) del Tennis Bellusco e Nicolas Carlone (2.4) del CT Parabiago; Ottaviano Martini (2.4) del TC Lecco gioca contro Raffaele Martignani (2.5) del Max Tennis Time; Davide Pozzi (2.4) del TC Lecco sfida Leonardo Chiari (2.6) del CT Albinea; Giacomo Gobbi (2.4) del GS Fiorano scende in campo affrontando Pietro Schiavetti (2.4) del Corno Tennis e, infine, Maurizio Speziali (2.4) del TC Milano esordisce impegnato con Alessandro Biscardini (2.5) del TC Margine Rosso.

