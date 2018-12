Volley: Serie C, l'Olimpia batte il Chieri ed è primo in classifica

Primi in vetta e con merito. Soffre ma vince al tie break davanti ai suoi tifosi al PalaPressendo di Aosta l'Olimpia Bruno Tex, contro il Chieri, che così nonostante due partite in più da giocare perde la possibilità di guidare la classifica nel girone del campionato di serie C di volley.

L'Olimpia si aggiudica il primo set per 25 a 22, poi coach Genola non riesce a serrare le fila dei suoi ragazzi che nel secondo sbandano pericolosamente e chiudono perdendolo per 25 a 8. Anche il terzo set è del Chieri (25 a 22) mentre il quarto è per 25 a 17 del Bruno Tex, che approffitta di un calo dei piemontesi. Al tie break vince l'Olimpia per 15 a 10.

Classifica: Bruno Tex Olimpia 16 punti; G.S. Pavic 15 punti; Artivolley 13 punti; Chieri, Domodossola 10 punti; 9 punti; Novi U21 7 punti; Torino 6 punti; Sant’Anna 3 punti; Lasalliano U21 1 punto.