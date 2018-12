Scialpinismo: Cia, Centro sportivo Esercito ‘asso pigliatutto’ a Valtournenche

Tanti titoli in palio nella tre giorni tricolore di Valtournenche, che ha ospitato i Campionati italiani Assoluti e Giovani della Vertical, Sprint e Staffette. A recitare la parte del leone gli atleti del Centro sportivo Esercito, protagonisti in ogni format di gara.

CIA Staffette - Doppietta dell’Esercito, grazie a tre frazioni dove hanno fatto sempre segnare il miglior crono parziale Robert Antonioli (6’40”60), Nadir Maguet (9’40”70) e Michele Boscacci (9’20”70) per un tempo complessivo di 28’42”00, a precedere di 49”50 Matteo Eydallin (9’43”00), Davide Magnini (9’50”40) e Damiano Lenzi (9’58”10; 29’31”50); al terzo posto i lombardi Nicolò Canclini, Stefano Confortola e Daniele Carobbio (32’06”00; a 3’24”). Al quinto e sesto posto, per lo Sc C. Gex, Henri Aymonod, François Cazzanelli e Stefano Stadelli (33’59”60; a 5’17”50) e Andrea Dellavalle, André Aymonod e Matteo Gottardelli (38’05”60; a 9’23”60). In campo femminile, successo di Alba De Silvestro e Giulia Murada (24’53”40) davanti alle friulane Mara Martini e Maria Dimitra Theocharis (a 1’19”20) e alle trentine Elena Nicolini e Giorgia Felicetti (a 2’03”80). Al quarto posto Alessandra Cazzanelli e Natalia Mastrota (Sc C. Gex; a 5’42”50); 5° Claudia Titolo e Lara Masperone (Sc Valdigne MB; a 8’32”20); 6° Alessia Re e Francesca Zucco (Sc C. Gex; a 8’43”70).

Nella categoria Giovani, doppietta dei lombardi delle Alpi Centrali, grazie a Samantha Bertolina, Rocco Baldi e Giovanni Rossi (26’50”60) a precedere Silvia Berra, Luca Tomasoni e Daniele Corazza (a 2’28”10) con bronzo ai trentini Lisa Moreschini, Cristiano Donini e Stefano Peroceschi (a 3’07”30). Al 15° posto Noemi Junod (Sc Valgrisenche), Dennis Berthod (Sc Drink) e Alberto Gontier (Sc C. Gex; 35’13”10; a 8’14”50).

CIA Sprint - Robert Antonioli (cse), l’uomo sprint della nazionale azzurra si conferma il più forte di tutti nella disciplina che condensa tutta l’essenza dello Scialpinismo. Dopo un testa a testa Michele Boscacci (Cse), l’alpino di Valfurva ha dato il meglio di sé in discesa conquistando il quinto successo tricolore consecutivo in questa specialità; al terzo postoil veneto Enrico Loss, neo campione italiano Under 23 e quarto Nadir Maguet (Cse). Settimo Davide Magnini (Cse); 10° Henri Aymonod e 11° Enrico Cognein (Sc C. Gex). Al femminile un podio tutto griffato Esercito con Giulia Murada vincitrice assoluta e della classifica Under 23 che ha messo in fila nell’ordine Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni.

Negli Juniores al femminile conquista il tricolore Lisa Moreschini. In campo maschile, titolo al lombardo Giovanni Rossi, con quarta posizione a Fabien Guichardaz (Sc C. Gex). All’11° posto Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex); 18° François Payn (Sc C. Gex); 20° Alberto Gontier (Sc C. Gex); 28° Davide Coslovich (Sc Mont Nery); 30° Emil Busso (Sc C. Gex).

Tra i Cadetti doppietta sondriese con Silvia Berra e Rocco Baldini.

CIA Vertical - Prima prova dei Campionati Italiani di Scialpinismo di Valtournenche, venerdì in notturna, è stata dominata dai portacolori del Centro Sportivo Esercito, Michele Boscacci e Alba De Silvestro.

Nella prova Senior, in programma c’erano 710 metri di sola salita, Michele Boscacci (Cse; 30’54”7), in testa per tutta la durata della gara, ha vinto davanti ai compagni di squadra Robert Antonioli (32’05”0) e Nadir Maguet (Cse; 32’07”7). Al 6° posto Matteo Eydallin, 7° Damiano Lenzi (Cse); 9° Davide Magnini (Cse); 11° Stefano Stradelli (Sc C. Gex; 34’25”1); 20° François Cazzanelli (Sc C. Gex); 22° Mattia Luboz (Sc C. Gex); 25° Wladimir Cuaz (Sc G.S. Bernardo); 26° Nadir Giovanetto (Sc Brusson); 27° Alex Ascenzi (Sc C. Gex).

Nella gara in rosa sorpresa di giornata è la seconda posizione di Charlotte Bonin (Sc Corrado Gex; 40’18”3), seconda assoluta alle spalle di Alba De Silvestro (Cse; 39’45”5), che ha imposto il proprio ritmo conquistando il suo primo titolo nella categoria Senior, con terza la friulana Dimitra Teocharis (40’47”0). Ottava e nona Giulia Murada e Giulia Compagnoni (Cse); 10° Tatiana Locatelli (Sc C. Gex); dal 14° al 16° posto Natalia Mastrota, Alessandra Cazzanelli e Francesca Zucco (Sc C. Gex); 18° Lara Masperone (Sc C. Gex).

Negli Juniores, ottima prova del veneto Matteo Sostizzo (1h 12’05”), che al primo anno tra gli Junior ha preceduto i gemelli Guichardaz: Sebastien (1h 12’26”) e Fabien (1h 13’30”). Al 12° posto Alberto Gontier (Sc C. Gex); 22° Davide Coslovich (Sc Mont Nery); 26° François Payn (Sc C. Gex).

Nei Cadetti, successo della valtellinese Greta Ferrari (24’51”0), con quinta Noemi Junod (33’27”1) e 11° Chloé Collé (42’27”3), entrambe dello Sc C. Gex.

Negli Under 23 titolo Giulia Murada e Davide Magnini (Cse). Al 6° e 7° posto Dominique Sitta e Matteo Gottardelli (Sc C. Gex); 8° Raphale Gens (Sc Val d’Ayas).

Nei Master maschile, bronzo a Matteo Gigli (Sc Drink; 40’39”0) e quinto posto di Remo Gorraz (Sc C. Gex; 41’47”0) nella gara vinta dal lombardo Marzio Deho (36’10”0).