Un Giro d'Italia da Oscar

Celebrata nella notte italiana a Los Angeles, presso il ristorante "N.10" di proprietà di Alessandro Del Piero, la candidatura all'Oscar del film documentario lituano "Wonderful Losers. A Different World", girato in gran parte al Giro d'Italia 2015. Alla presenza di una folta rappresentanza del mondo cinematografico statunitense e dell'Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, il regista lituano Arūnas Matelis ha commentato con successo e speranza la proiezione del film, candidato come Miglior Film Straniero (in rappresentanza della Lituania) agli Oscar 2019. La pellicola ha già vinto finora diversi premi cinematografici, tra cui quello di Miglior Documentario al Trieste Film Festival 2018.

L'ex Presidente della HFPA, Lorenzo Soria, Paolo Bellino, il Produttore di Al Pacino, Barry Navidi e Arūnas Matelis

"Wonderful Losers. A Different World" svela il lato invisibile del Giro d'Italia, una delle gare ciclistiche più dure e popolari del mondo. Matelis è stato il primo regista in 40 anni a poter girare la corsa dall'interno.



La locandina del film Wonderful Losers, il cui trailer è visualizzabile a questo link

Durante la serata all'insegna del Made in Italy, Tom Dumoulin (Team Sunweb), con un videomessaggio, ha annunciato la propria partecipazione al Giro d'Italia 2019.