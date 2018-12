Non si tratta propriamente di una gara ma bensì di incontro in collaborazione in cui una sessantina di praticanti si sono confrontati con Maestri di altre palestre valdostane e quindi confrontarsi con diversi metodi di insegnamento.

Al termine tutti premiati e per la presenza di bambini e ragazzi un socio vestito da Babbo Natale ha dispensato doni e premiazioni. Tutto questo nell'ottica di far capire che è importante mettersi in gioco.