Ginnastica: La Gym Aosta con 4 mini-ginnaste al “Gym test” di Saluzzo

Domenica 16 dicembre, a Saluzzo, si è svolto il “Gym Test” di ginnastica ritmica, per ginnaste preagoniste dai 5 agli 8 anni, che ha visto la Gym-Aosta presente con 4 ginnaste, che hanno fatto un figurone con prestazioni di buon livello in tutte le prove.

Ad esibirsi sono state Elodie Godioz, Elena Bianco, Arianna Désandré ed Emma Lia (non si sono purtroppo potute presentare Emma Chiabotto e Alizée Bionaz). Tutte le ginnaste sono scese in pedana al corpo libero e nei “percorsi” con attrezzi; per questi ultimi le ginnaste sono state premiate per fasce: in fascia “oro” si sono piazzate Elena Bianco, Arianna Désandré ed Emma Lia, in fascia “argento” Elodie Godioz.

Le ginnaste più grandicelle, del 2011, hanno anche eseguito un esercizio individuale con attrezzo: Elena con la palla ed Elodie con la fune. Grande soddisfazione hanno espresso le istruttrici che hanno accompagnato le nostre mini-ginnaste, Hélène Porliod e Giorgia Righi.