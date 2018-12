Fondo: De Fabiani, bel settimo posto nella 15 km a tecnica libera di Davos

Il bel weekend dell'Italia del fondo, cominciato col podio di Federico Pellegrino nella sprint, si chiude con il settimo posto di Francesco De Fabiani nella 15 km a tecnica libera maschile. L'azzurro ottiene il miglior risultato stagionale a Davos chiudendo ad appena 21"3 dal vincitore Evgeniy Belov dopo una gara in crescita, nel corso della quale ha guadagnato posizioni chilometro dopo chilometro. L'azzurro ha chiuso in 36'13"8 dimostrando di poter stare al passo dei migliori.



Il successo, come detto, è andato a Evgeniy Belov, al suo primo trionfo in carriera in una gara individuale di Coppa del mondo. In assenza del leader di Coppa del mondo Alexander Bolshunov, che non si è presentato al via, è un altro russo a far registrare il miglior tempo, davanti al francese Maurice Manificat e al norvegese Martin Johnsrud Sundby. Chiudono poco distanti dalla zona punti gli altri azzurri Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori e Mirco Bertolina, rispettivamente 36°, 38° e 39°, mentre Pellegrino ha chiuso 50° e Fanton 60°.



La classifica di coppa non cambia, con Bolshunov in testa con 367 punti davanti ai norvegesi Roethe e Iversen, il miglior azzurro resta Federico Pellegrino, ottavo. A Dobbiaco, il 29 e il 30 dicembre, la prossima tappa con le stesse gare in programma: sprint e 15 km a tecnica libera.



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Cdm Davos (Sui)

1. BELOV Evgeniy RUS 35:25.5

2. MANIFICAT Maurice FRA +0.9

3. SUNDBY Martin Johnsrud +4.5

4. SPITSOV Denis RUS +7.5

5. JESPERSEN Chris Andre NOR +10.6

6. GAILLARD Jean Marc FRA +17.0

7. DE FABIANI Francesco ITA +21.3

8. HOLUND Hans Christer NOR +23.1

9. MELNICHENKO Andrey RUS +24.7

10. MUSGRAVE Andrew GBR +30.4



36. GARDENER Stefano ITA +1:18.2

38. SALVADORI Giandomenico ITA +1:19.8

39. BERTOLINA Mirco ITA +1:20.0

50. PELLEGRINO Federico ITA +1:39.1

60. FANTON Paolo ITA +2:06.5