'I limiti non esistono'. Il docufilm sul mondo paralimpico su Raiplay

Domenica 9 dicembre 2018 alle ore 10.20 è andato in onda su Rai 3 il documentario 'I limiti non esistono' - promosso dalla Direzione Comunicazione Rai e realizzato dalla regista Francesca Maria Pinto - dedicato al movimento paralimpico italiano e alla sua storia. Un viaggio nello sport paralimpico attraverso la voce dei protagonisti: dal presidende del CIP Luca Pancalli a Francesca Porcellato, da Monica Contrafatto a Martina Caironi passando per altri straordinari atleti come Daniele Cassioli, Federico Morlacchi, Assunta Legnante.

Il docufilm nasca dalla collaborazione tra la RAI, Radiotelevisione Italiana, e il Comitato Italiano Paralimpico. È stato presentato in anteprima in occasione del primo Festival della Cultura Paralimpica.

Il documentario è ora visibile su Raiplay:

https://www.raiplay.it/video/2018/12/I-limiti-non-esistono-04727519-20c8-4b8c-8943-f87065e7a2dc.html