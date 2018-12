Tennis: Nel Memorial Minini sei sfide per i terza categoria

L'Open nazionale di Chatillon – 21° Memorial Giorgio Minini prosegue il suo percorso e giovedì 13 dicembre tre sono state le partite disputate, tutte del tabellone maschile, mentre per quello femminile, l'unica in programma è stata appannaggio della 13enne valdostana, del CT St Christophe, Claudia Soro che ha superato il turno senza faticare, causa l'assenza della sua avversaria, Anastasia Mauro.

In campo maschile il 3.3 del TC Aosta Enrico Zeverini si è imposto lasciando tre soli games, nel primo set, all'avversario di giornata, il 3.5 del TC Chatillon St-Vincent Claudio Scandone, superato 6/3, 6/0.

Tre games concessi anche dal 18enne lombardo Simon Plaar, 3.3 dell'Isola Virginia, che contro Mauro Costantini, ultimo dei quarta categoria (4.2) ancora attivo, ha superato il turno imponendosi 6/0, 6/3. Serrato ed avvincente match, invece, quello che ha visto opposti il locale Gianni Vitello (3.4) ed il 17enne (3.3) dell'Isola Virginia Giorgio Scoglio. Alla fine ad imporsi è stato il valdostano che, al tie break, ha fatto propri entrambi i parziali, chiudendo 7/6, 7/6. Ben sei le partite in programma venerdì 14 dicembre, di cui due per il tabellone rosa.

Per il torneo femminile, la 12enne del TC Cirié Eleonora Gatti (3.4) gioca contro la 18enne del TC Aosta Corinne Cornaz (3.5), mentre la 17enne sondriese Beatrice Zappa (3.1) del TC Delebio se la vedrà contro la 13enne valdostana del CT St-Christophe Claudia Soro (3.4). A livello maschile, esordisce il 16enne del TC Aosta Henri Martinet (3.2) che sfiderà il 18enne lombardo Simon Plaar (3.3).

Sfida tra compagni di club, quella che vede opposti Davide Floris (3.2) e Gianni Vitello (3.4), entrambi del TC Chatillon St-Vincent; mentre il portacolori del TC Aosta Enrico Zeverini (3.3) sarà impegnato contro Stefano Parola (3.2) dell'Isola Virginia. A chiudere il programma, il derby valdostano con opposti il giocatore di casa, Giorgio Cantele (3.5) e il portacolori del CT St Christophe Davide D'Achille (3.3).

Risultati Giovedì 13 dicembre Enrico Zeverini vince contro Claudio Scandone 6/3, 6/0; Gianni Vitello vince contro Giorgio Scoglio 7/6, 7/6 Simon Plaar vince contro Mauro Costantini 6/0 6/3 Claudia Soro vince contro Anastasia Mauro ND

Programma incontri venerdì 14 dicembre Ore 16.30 Eleonora Irma Gatti Vs Corinne Cornaz; Ore 18.00 Claudia Soro Vs Beatrice Zappa; Ore 18.30 Henri Martinet Vs Simon Plaar; Ore 19.30 Davide Floris Vs Gianni Vitello; Ore 20.30 Stefano Parola Vs Enrico Zeverini; Ore 21.00 Giorgio Cantele Vs Davide D'Achille.