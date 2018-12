Calcio mercato: Eccellenza, Varvelli del PDHA 'corteggiato' da tre club

Nel mercato d'inverno l'attaccante torinese Giancarlo Varvelli torna protagonista almeno nelle 'intenzioni di acquisto' di tre club di Eccellenza.

Ad agosto la firma tanto sospirata da patron Calliera per restare almeno per una stagione al PDHA, ma voci insistenti di questi giorni paventano possibili cambi di programma: che Varvelli piaccia e non poco alle squadre piemontesi di Eccellenza non è un mistero, così com'è arcinoto l'interesse dell'Aygreville, con il quale il giocatore si era 'accordato' a luglio dimenticandosi però di svincolarsi dal PDHA, come la Figc consente agli over 25.

Era rimasto così tesserato con gli orangerossoblù e tra PDHA ed Aygreville erano scoppiate le scintille: alla fine l'aveva spuntata Calliera ma in questi ultime, decisive ore di mercato qualcosa potrebbe cambiare.