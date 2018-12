Arti marziali: Thai, D'Isanto torna a combattere per il titolo mondiale Wku

Il Fighting Club Valle d'Aosta vola in Sicilia per un appuntamento a tinte iridate. Domenica 16 dicembre sul ring di Rosolini, tornerà a combattere Luca D'Isanto per il match che mette in palio la cintura mondiale Wku di K1 della categoria 60 kg. D'Isanto si ritroverà di fronte Milos Anic, atleta di Malta che a novembre si è aggiudicato ai punti il confronto nella sfida di casa con un verdetto tutto da rivedere.

Ed ora è arrivato il momento della rivincita, parola di Luca D'Isanto: “La sconfitta di Malta e con quel verdetto è stata dura da accettare. Nelle ultime due settimane si è prospettato di poter incontrare di nuovo Milos Anic questa volta per il titolo mondiale. E' una grande occasione e farò di tutto per portare la cintura a casa”.

Match importante che D'Isanto combatterà guidato all'angolo dal maestro Manuel Bethaz. “A differenza di quello di novembre, questo sarà un match da 5 riprese e non da 3. Un fattore che è dalla parte di Luca perché ha una maggiore resistenza atletica rispetto al suo avversario. Rimane comunque un confronto difficile perché avrà di fronte a se un avversario tosto. Ma averlo incontrato già, ci ha consentito di studiare una buona tattica per la sfida del titolo, nonostante i pochi giorni di tempo avuti per prepararla”.

Intanto in casa del Fighting Club Valle d'Aosta, sono arrivati due riconoscimenti di prestigio. A nel centro sportivo di Sportilia, a Santa Sofia, Manuel Bethaz ha ricevuto il premio come miglior allenatore di muay thai del 2018.

Un riconoscimento importante al quale si è aggiunge un secondo premio, quello come miglior atleta di muay thai in Italia assegnato a Martine Michieletto, la pluricampionessa di Donnas capace di infilare nell'ultimo anno 11 vittorie consecutive.